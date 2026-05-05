Se encuentran bien puestos para revivir sus mejores recuerdos con la música. Los cantautores Zoraida y Carlos “Tato” Santiago pondrán su amor y compromiso con la música por todo lo alto en su nuevo concierto “Voz, piano, hermanos”, que tendrá lugar este 9 de mayo en el Moneró Café, Teatro and Bar.

El dúo regresa a las tablas para una presentación renovada de su espectáculo “Voz y piano” que hicieron por primera vez en el Teatro Sylvia Rexach en 1982, donde la presencia de ambos era lo único que existía antes de ellos partir por sus respectivos caminos musicales.

“Yo me quedo pasma’o cuando me dicen que eso ocurrió en 1982, porque eso fue casi medio siglo atrás” dijo Tato entre risas en entrevista telefónica con Primera Hora.

PUBLICIDAD

“Todavía seguimos ahí, combativos”, agregó.

Zoraida, por su lado, expresó que este encuentro familiar demuestra el hambre por seguir creando música y dejando su huella en este mundo digitalizado.

“Nosotros hacemos música porque sí, porque nos gusta, porque queremos, nos conmueve. Hacemos canciones porque hace falta que se den más temas que hablen desde lo más íntimo hasta lo más social. Es una herramienta que sirve para sensibilizar sobre los sucesos y sufrimientos que vivimos”, expresó la vocalista.

Tato, por su lado, empezó a vacilar con su hermana sobre su primera presentación en público, en la que la intérprete de nueva trova reveló que cantó “Acompáñame” de Chucho Avellanet y Lissette, hecho que describió como “pesadilloso”.

“Apenas me salió un hilito de voz, ese fue mi primer ‘stage fright’ ”, destacó la también integrante de Aires Bucaneros, seguido de una carcajada.

Pero celebrar 44 años trabajando a nivel profesional con la experiencia sonora no es un hecho que no dan por sentado, pues de no haber ocurrido piensan que estarían en un cubículo atendiendo llamadas.

“Nunca he podido dejar de hacer canciones ni dejar de cantar y eso es un privilegio, porque pudimos vivir de la música y estamos agradecidos de eso”, acotó Zoraida.

Los boletos para “Voz, piano, hermanos” están disponibles en Ticketera.