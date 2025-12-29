Bad Bunny la montó

La residencia "No me quiero ir de aquí" se convirtió en el evento musical más trascendental en la historia de la Isla. ( Ramon "Tonito" Zayas )

No hay duda de que el 2025 fue el año de Bad Bunny. Desde que en enero publicó el disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” (que combina trap y reguetón con salsa, plena, bomba y música jíbara), el Conejo Malo no ha hecho sino cosechar triunfos. El álbum, un homenaje a Puerto Rico y nuestra cultura, es considerado como coyuntural en la carrera del artista, convirtiéndose en el más descargado en Spotify con un registro que sobrepasa las 19,800 millones de reproducciones. Su residencia “No me quero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico se convirtió en la serie de conciertos más exitosa en la historia del País, con 30 presentaciones entre el 11 de julio y el 14 de septiembre, a la que se sumó una función adcional el 20 de septiembre bajo el título de “Una más”. Esa se emitió por Amazon, plataforma en la que batió el récord de la actuación más vista de un solo artista. Se estima que la residencia atrajo a sobre 600 mil fanáticos locales y extranjeros, con un impacto económico que se calcula entre $200 millones y $730 millones. El disco catapultó la identidad nacional al integrar ritmos como la bomba, plena y música jíbara con mensajes de afirmación cultural que llevaron a nuevas generaciones a atesorar nuestras raíces a todos los niveles.

Crisis en Miss Universe

La cuestionada elección de Fátima Bosch y los problemas con la Justicia de los dueños de Miss Universe han llevado al concurso a su punto más bajo. ( Héctor Pereira )

El certamen internacional de Miss Universe tuvo su peor momento este año tras una gala plagada de escándalos, seguida por los serios problemas legales que enfrentan sus dueños. La última edición del concurso será más recordada por las acusaciones de fraude en la elección como ganadora de la mexicana Fátima Bosch, quien días antes de la gala final sostuvo un encontronazo con el empresario Nawat Itsaragrisil, quien ahora la demanda por difamación. La organización fue acusada de falta de transparencia por algunos de los jurados, señalamiento que se sumó al descontento generalizado por la eliminación de delegadas que mostraron una presentación superior a Bosch. Después de la selección, el mexicano Raúl Rocha, uno de los dueños, justificó que la Organización prefería candidatas de países con facilidad de trámite de visado. En un asunto separado, pero igualmente serio, durante la gala la candidata de Jamaica sufrió un accidente por un problema en la plataforma de desfile que le provocó una fractura craneal. Y por si fuera poco, los dueños de la Organización tienen órdenes de arresto en sus países: Rocha es procurado por haber provisto información falsa a la Justicia mexicana en una investigación que lo vincula al crimen organizado y la otra dueña, Anne Jakrajutatip, tiene una orden de arresto en Tailandia por fraude fiscal.

Regresa “Objetivo Fama”

Luego de 14 semanas de competencia, Dionicio Matos ganó la séptima edición.

Luego de un hiato de 15 años, la competencia de canto “Objetivo Fama” regresó en una séptima edición a través de Telemundo. Dionicio Matos ganó el “reality show” el 2 de noviembre luego de 14 semanas de competencia. El anuncio de su regreso causó gran expectativa, que se reflejó en la respuesta de los aspirantes a las audiciones realizadas durante el verano en Puerto Rico, Nueva York, Miami y Los Ángeles.

“Hasta aquí llegamos”

Tras la edición de este año de la Caminata Da Vida, Raymond Arrieta anunció que se retira. ( Jorge A Ramirez Portela )

Luego de 16 caminatas alrededor de Puerto Rico como parte de un esfuerzo para recaudar fondos para el Hospital Oncológico, el animador y comediante Raymond Arrieta anunció que se retiraba al concluir la edición de este año, el 17 de noviembre y haber recorrido 140 millas en tres tramos. Se anunció que este año recaudó $1.8 millones, para acercar el total en 16 años a su meta de $20 millones. Se estima que entre 2009 y 2025, Raymond caminó sobre 1,300 millas.

Nos dejaron

La muerte de Rafael Ithier y otras personalidades de la farándula fueron muy sentidas por la fanaticada.

El mundo de la farándula local lamentó las muertes de varios de sus artistas queridos, como fue el caso de la actriz Rosita Velázquez en julio. Igualmente, el público se conmocionó con el fallecimiento de la “influencer” Xiomara “La Golda” en noviembre. Pero fue el ámbito musical el que más golpe llevó al conocerse de las partidas del cuatrista Nieves Quintero en julio, Eddie Palmieri en agosto y los salseros Rafael Ithier y Luis “Papo” Rosario en diciembre. Otra muerte que puso a llorar al País fue la del periodista y analista Álex Delgado este mes. A nivel internacional destacaron las de figuras de Hollywood como Michael Madsen, Malcolm-Jamal Warner, Michelle Trachtenberg, Gene Hackman, Rachel Carpani, Richard Chamberlain, Diane Keaton, Val Kilmer, Graham Greene, Peter Greene, Robert Redford, Rob Reiner, James Ransone y Brigitte Bardot; así como los cantantes Rubby Pérez, Tongolele, Paquita la del Barrio, Ozzy Osbourne y Leo Dan.

Siguen en los tribunales

Los exesposos Daddy Yankee y Mireddys González se mantienen activo en los tribunales su pleito legal.

Luego de oficializarse su divorcio en febrero, Daddy Yankee y Mireddys Santiago han mantenido su pleito en las cortes en un ambiente de intensa litigación al cierre del año. Luego de alcanzar en octubre un acuerdo final para resolver la controversia sobre el uso de las marcas asociadas al artista (con lo que el cantante recuperó el control sobre su nombre artístico y propiedad intelectual), se mantiene activa una demanda por $250 millones de Daddy Yankee contra su exesposa y su exrepresentante alegando un esquema de dos décadas para desviar ingresos de regalías musicales. El 15 de diciembre, Mireddys interpuso una nueva demanda por $50 millones acusando al cantante de crear un plan para incumplir acuerdos financieros previos.

Nuestras mujeres brillan en el mundo

Ivana Carolina ganó el certamen Universal Woman en India. ( Suministrada (Universal Woman) )

Las mujeres de Puerto Rico brillaron en el panorama de los certámenes internacionales con tres representantes ganando coronas fuera de nuestras costas. En primer lugar, Ivana Carolina Irizarry se coronó como Miss Universal Woman 2025 en la final celebrada en agosto en Jaipur, India. En noviembre, Laysha Marrero Torres ganó el Miss Teen Petite Gran Belleza Universal 2025 en Paraguay y la también adolescente Diaribel Tejada obtuvo el título de Miss Teen Petite Continental, también en Paraguay. Mientras, Zashely Alicea clasificó en el Top 12 del Miss Universe celebrado en noviembre en Tailandia, extendiendo nuestro récord 8 clasificaciones corridas en el certamen.

La boda del año

En noviembre, la presentadora y locutora Bebé Maldonado se casó con Juan Rodríguez Vargas. ( Suministrada / José Flores )

El casamiento de la modelo, locutora y animadora Bebé Maldonado llamó la atención en el ámbito de la farándula local. Maldonado se casó el 1 de noviembre con Juan Rodríguez Vargas, con quien mantenía 17 años de relación sentimental. La ceremonia se realizó en la Parroquia San José de Guaynabo con una recepción en un lujoso hotel de San Juan. Su hija Andrea Mya González y su sobrina Carolyne Ortiz Maldonado fueron las damas de honor.

Vuelve Chayanne

Presentó cuatro funciones de su gira "Bailemos otra vez" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. ( Suministrada (Cheery Viruet) )

Luego de una ausencia de seis años de los escenarios locales, Chayanne regresó al Coliseo de Puerto Rico con la gira “Bailemos otra vez”, con la que repasó 40 años de trayectoria artística. Fueron cuatro conciertos en dos fines de semana que lograron llenos totales y conmocionaron a una audiencia de jóvenes y adultos.

Arcángel en servicio público

Mediante el uso de inteligencia artificial, Arcángel protagonizó una campaña de orientación junto a su hermano fallecido Justin Santos. ( Captura )

En momentos en que los programas de inteligencia artificial presentan una sofisticación increíble, Arcángel se unió una campaña de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito como parte de sus esfuerzos para prevenir fatalidades y lesiones asociadas al consumo de alcohol durante la temporada navideña. La pauta educativa “Un sueño detenido. Un mensaje para salvar vidas” se inspira en la historia del hermano del cantante, Justin Santos, quien murió en noviembre de 2021 cuando una conductora bajo los efectos del alcohol invadió el carril contrario e impactó su vehículo. El anuncio recreó con inteligencia artificial la figura de Justin, quien luego de presentarse como una persona fallecida debido a un conductor bajo los efectos del alcohol advierte sobre las consecuencias de manejar embriagado.