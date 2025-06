La sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla informó hoy a través de las redes sociales sobre el fallecimiento de su progenitor, José Antonio Rampolla Navarro, el pasado 19 de mayo. Tenía 90 años.

“Querido esposo, padre y abuelo, falleció en San Juan el día 19 de mayo de 2025 a los 90 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramento”, lee la imagen del obituario que compartió la famosa comunicadora.

La publicación avisa que este miércoles, 11 de junio, a las 6:30 p.m., se llevará a cabo una misa de recordación en la Parroquia San Ignacio de Loyola, en San Juan.

Alessandra Rampolla continúa destacándose como sexóloga en los medios a nivel internacional. Este año, repitió como asesora de relaciones en el reality show “Married at First Sight”. Este programa, que busca unir diez novias con diez novios, estrenó su duodécima temporada en enero a través de la televisora Nine Network.