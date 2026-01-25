Con el deber cumplido y un profundo agradecimiento de sus radioyentes, el productor y psicólogo clínico Alfred D. Herger anunció su retiro de la radio y de este modo el fin del programa “Siempre Alfred”.

Por más de dos décadas, Alfred produjo y moderó el espacio radial todos los sábados, de 5:00 a 7: 00 p.m., a través de las ondas radiales de Noti-Uno 6:30AM.

“Es momento de descansar, meditar, continuar con mis lecturas, y dedicarme hacer otras cosas que había puesto en pausa. Pero eso no significa que me alejo de los medios de comunicación, siempre estaré accesible y pendiente a los nuevos programas y talentos que surjan”, maniestó Herger.

“Mi mente creadora siempre me está dando ideas y cosas nuevas, quién sabe si más adelante regrese con un innovador proyecto”, añadió.

El veterano locutor agradeció a la gerencia de Uno Radio Group y a su fanaticada por el respaldo y apoyo a su programa.

“Agradezco a Tuto Soto y toda su familia por la oportunidad y confianza que me brindaron durante estos años. Al igual a mis fans que sábado tras sábado escuchaban el programa y me enviaban mensajes positivos sobre el mismo. La radio y la televisión siempre fueron mis dos grandes pasiones”, expuso.

“Me siento contento, porque todos los proyectos que tuve en mente los pude realizar y así aportar al desarrollo cultural y artístico de mi bella isla, con programas de gran envergadura como ‘La piramide’, ‘Teenager’s matinee’, ‘Cambia, cambia con Alfred’, ‘Alta tensión’, ‘Alfred especial’ y ‘Party Time’, que produje a mis hijos Grace Marie y Alfredo, entre otros”, recordó.

Con su talento e ingenio, Alfred D. Herger, el disc-jockey más aclamado de la década de 1970, caló hondo en el pueblo puertorriqueño como precursor de la música popular. Su programa radial “Siempre Alfred” fue uno de los de mayor vigencia, logrando cautivar a una masiva audiencia compuesta en su mayoría por “baby boomers”.

“Era un programa variado donde revivía música de todos los tiempos, tanto en inglés como en español. Hacía anécdotas y comentarios de las canciones y sus intérpretes. Ahora no me voy a asomar tanto como antes, pero siempre estoy disponible”, subrayó con el sentido del humor que siempre lo caracteriza.