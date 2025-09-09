El equipo legal del intérprete colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, se pronunció por la filtración del video íntimo entre su representado y su expareja Isabella Ladera.

Según el comunicado, los abogados del intérprete rechazan de “manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”.

Además, señalaron que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. “Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

Los abogados decidieron iniciar acciones legales “coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”.

En Estados Unidos ya va a reportar el proceso del incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación.

“De manera inmediata se están presentando notificaciones DMCA, órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima”, dijeron en el comunicado.

Las primeras acciones por filtración de video

Como primeras medidas por la filtración masiva del video íntimo, el equipo legal de Beéle solicitó a las “principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión”.

Además, hizo un pedido a los medios de comunicación para “abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas”.

De acuerdo con el comunicado, “este hecho afecta a todas las partes. Beele también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”.

La reacción de Isabella Ladera

La modelo e ‘influencer’ Isabella Ladera confirmó a través de su cuenta de Instagram la filtración de un video íntimo, de seis minutos, en el que aparece junto al cantante Beéle. El contenido difundido en las plataformas digitales volvió a colocar sus nombres en medio de una nueva polémica.

A raíz de la cantidad de críticas, reacciones y comentarios que los usuarios han estado compartiendo sobre la expareja, la modelo se pronunció sobre la situación. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la ‘influencer’ señaló:

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, agregó Ladera en el mensaje.

Dentro de las palabras que difundió la modelo, también se puede leer: “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”.

La influencer afirma que el video está afectando su vida personal. “Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, indicó Ladera en Instagram, donde también destacó que ha recibido burlas y juicios de los usuarios.

La creadora de contenido comentó que lo más difícil de la situación es ver la forma en la que el “responsable” permanece en silencio mientras ella tiene que salir a defenderse en las plataformas digitales. Fue ella la primera que reaccionó al escándalo. Después lo hizo el cantante Beéle.