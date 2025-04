El reconocido chef Miguel Campis Ramírez expresó su agradecimiento a sus seguidores en las redes sociales ante las muestras de cariño y apoyo tras revelar que fue diagnosticado con cáncer de páncreas.

El chef confesó que comenzará su tratamiento de quimioterapia, y valoró las oraciones del público enfocadas en su bienestar.

“Quiero agradecerles por el desbordamiento de atención y mensajes que he recibido. Ha sido para mi una fuente de energía. Aunque sé he compartido mi sabor con muchos de ustedes, jamás pensé sería así la respuesta y por eso estoy eternamente agradecido”, expuso en el escrito.

“Ahora, esta semana, me toca comenzar a tomar mis secciones de quimoterapia y con la dirección de Dios y las oraciones de ustedes vamos a recorrer el camino”, prosiguió. “ Tomaré unas semanas de enfoque y estaré fuera de las redes por unos días a lo que me siento fuerte”, adelantó. “Espero puedan comprender el proceso y me apoyen en esta prueba. Los amo y gracias por todos los comentarios de aliento y esperanza. Muchas bendiciones”, finalizó con esperanza.

El también talento de WapaTV reveló el viernes en “Pégate al mediodía” cómo ha ido encarando este proceso, y su confianza en salir victorioso.

“Por muchos años he estado aquí compartiendo mi energía positiva, mis recetas, mis historias, mis loqueras. Ahora me toca una batalla contra el cáncer”, dijo en entrevista con Jailene Cintrón. “Necesito que ustedes me den de esa misma energía de vuelta para yo poder cubrir, luchar contra esto, que le estoy ganando ya. Estoy muy positivo, pero quería comentarlo porque mucha gente me llama, me escribe ‘chef, ¿dónde estás?, no te veo en las redes’. Y la noticia siempre es difícil sacarla de mí, pero sencillamente, es una prueba que me ha dado papá Dios. Me siento con mucha energía. Me siento muy positivo de que esto lo vamos a ganar”.

Los interesados en realizar algún donativo para su tratamiento, pueden hacerlo a través de ATH Móvil 787-414-5990 o por GoFundMe.