El reconocido creador de contenido Chente Ydrach utilizó el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas para proponer matrimonio a Verónica Cruz, con quien presume una relación de 13 años.

El momento se dio al concluir la última función de su gira de “stand-up comedy” “Bien cocido”, ante un público efusivo como testigo.

“Yo he tenido un año verdad... Yo sé que por fuera esto se ve bien fácil y lleno de triunfos”, dijo a los presentes, de la mano de la madre de sus dos hijos.

“En términos de trabajo, fue un año brutal, pero vino con muchas dificultades y, Vero, tú siempre has estado ahí para mí en todas esas dificultades y en esos momentos”, prosiguió visiblemente emocionado.

“Y yo no estoy seguro de muchas cosas en mi vida. No estoy seguro de casi nada, pero hoy, y tú lo sabes, aquí está toda tu familia, y si de algo estoy seguro es que yo me quiero casar es contigo”, agregó para luego arrodillarse y presentarle el anillo de compromiso.

La pareja tiene dos hijos en común. En diciembre de 2022 el “influencer” anunció el nacimiento de su primer hijo, Manuel Vicente, y en septiembre de 2024 llegó al mundo Enzo.