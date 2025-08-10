La influencer Lissette Eduardo, conocida popularmente como Chiky Bombom, se sinceró sobre su salud mental.

Durante una entrevista en el podcast “Clarissima” con Clarissa Molina, la presentadora de Telemundo reveló que la fuerte depresión que sufre tiene un origen químico cerebral. Incluso, confesó que la hizo planificar su muerte y la de su hijo, y que cada cierto tiempo sufre recaídas.

“Eso no se cura, eso es una batalla constante, diaria. Déjame explicarte algo, porque cuando se habla de depresión hay personas que entienden que es por problemas, te dejó el marido, etcétera. Mi depresión es hormonal, un químico que tengo en el cerebro, que todas las veces me va a tocar la puerta y se me va arrimar”, afirmó.

Para lidiar con el trastorno, la creadora de contenido explicó que ha desarrollado ciertas herramientas, entre ellas orar y conectarse con la naturaleza, aunque aclaró que no deja sus terapias.

Sin embargo, Chiky Bombom no mencionó la depresión como lo peor, sino ser madre soltera.

“Eso no es de Dios, eso es horrible, eso es lo peor que me ha pasado, ¿en la vida ser madre soltera?”, expresó.

“Yo nací para ser mamá, lastimosamente, a veces tú tienes planes y la vida te los cambia y hay que aceptarlo tal y como son y tirar para alante, pero para mí ser madre soltera ha sido lo más grande, yo no quiero hacerlo sola, es difícil”, recalcó.