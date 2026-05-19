Un día como hoy, la radiodifusora y comunicadora Conchi León Echautegui se inició hace 53 años en la radio, medio que describe como “mi gran pasión”.

“Comencé un 13 de mayo de 1973 en WXRF, de la familia Fuster. Esa fue mi primera oportunidad radial. Allí hacía programas y cortes noticiosos grabados bajo la dirección de Yico León, a quien le agradezco mucho, y Víctor Colón Fuentes”, manifestó.

“Con la llegada de WBJA, Radio Musical, a Guayama en la década de 1980, cuyos propietarios fueron Jorge Arroyo y Tommy Carrasquillo, fui una de sus locutoras oficiales. Años más tarde, la estación pasa a manos de Wigberto Báez y Richard Ortiz, con las letras WIBS. Trabajé para ellos muchos años, hasta que fallecieron y la tomó Pichín Román, quien también murió. Actualmente trabajo con el señor Ángel Román, como gerente general de Radio Caribe 1540 AM, La Voz de la Región Sur, y 106.5 FM”, abundó.

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La reconocida locutora del área sur destacó la labor que realiza la estación radial en favor de la comunidad.

“Brindamos el mejor servicio junto a un equipo excelente de trabajo con basta experiencia en el campo. Además, contamos con una programación musical variada y de contenido, para todas las edades”, subrayó.

Conchi León, junto a Andrea Lugo, fue la voz noticiosa de Noti Uno 630 AM, todos los fines de semana.

“Fue una época muy bonita, nunca he dejado de trabajar en mi pueblo de Guayama. Conseguí un horario cómodo que me permitió laborar en Noti-Uno por 28 años. Allí compartí labores con Andrea Lugo, una excelente compañera de trabajo, manteníamos informado a los radioyentes del acontecer noticioso del País”, detalló.

En su más de medio siglo de trayectoria radial ha sido recipiente de un sinnúmero de reconocimientos, entre estos el Pemio del Círculo Antonio Paoli-Merito en Locución (1992), en el 2005 fue reconocida por su destacada labor radial por El Club de Caminantes en Guayama. La AARP la distinguió por su labor como Mujer en Comunicaciones, el 2 de marzo de 2005. Fue declarada Valor del Año Área Sur en 2006 por la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, y el 14 de mayo de 2013, el Municipio Autónomo de Guayama la nombró “La Dama de la Radio”.

También, fue reconocida por el Senado de Puerto Rico, el Club de Leones y el Municipio Autónomo de Guayama, en la celebracion de sus 50 años en la radio en 2023.

“Hoy celebro, gracias a Dios, 53 cómodos años en esta magia que me cautivó acompañando al público, informando, entreteniendo y llegando al corazón de tanta gente. Cinco décadas imborrables de trabajo con entrega y pasión. En algún momento partiré, llevaré conmigo los mejores recuerdos y experiencias vívidas dentro de esta magia cautivadora llamada radio... Definitivamente, el medio más poderoso”, concluyó.