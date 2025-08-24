La pareja compuesta por el puertorriqueño Daniel “El Travieso” y la mexicana Karen Barrera anunció a través de las redes sociales el duelo que atraviesan por la pérdida del embarazo de la “influencer”. Los productores de contenido expresaron que la triste noticia surgió precisamente cuando ya tenían planificado revelar a sus seguidores que se convertirían en padres.

“Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”, lee el mensaje que escribió Barrera, y que ambos publicaron en sus respectivas cuentas, junto con imágenes que capturan la felicidad de ambos cuando vivían la ilusión ante la espera de su primer bebé.

PUBLICIDAD

Relacionadas Se casa Daniel El Travieso

“Aunque no llegamos a conocerte bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante”, prosigue. “Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia”, agregó.

“No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado”, añadió. “Siempre serás parte de nosotros”.

En otra publicación, compartieron un video de los momentos en los que se enteran de que se convertirían en padres e instancias en que lo anuncian a varios seres queridos.

La pareja anunció su romance en 2020 y se casó en México en octubre de 2022.