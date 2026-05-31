Fue mucho más que un espectáculo. Fue una invasión de fantasía donde padres e hijos volvieron a creer en la magia al mismo tiempo.

Eso ocurrió este fin de semana en el espectáculo familiar “Disney On Ice presenta Jump In”. Desde que el Coliseo Roberto Clemente abrió sus puertas hasta el último minuto dejó claro que allí no solo se vería un show impresionante de patinaje sobre hielo, sino que sería una velada de alegría e ilusión.

Cientos de niñas y niños llegaron vestidos de sus personajes favoritos, inclusive familias completas. Abuelitas con orejitas de Minnie que, sin pena, cantaban más duro que sus nietas las canciones de la gran cantidad de historias que se presentaron.

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La historia comienza con Mickey, Minnie, Goofy y Donald cuando reciben el regalo del MousePad, que tendrá un papel protagónico durante todo el show. La primera impresión de la noche fue la salida de los personajes de “Toy Story”: fuerza, nostalgia y aplausos antes del primer giro. Dejando saber a todos por qué siguen siendo nuestro “Amigo fiel”.

De repente, la nieve comenzó a caer para dar inicio a la historia de “Frozen”. Entre los gritos de los asistentes, Elsa congeló el Coliseo. Ahí se entendió todo: esto no es sólo un show de patinaje, es un show de reacciones.

El espectáculo es interactivo y a través de unas pantallas, el público se integra a la acción por medio de sus apariciones. Tomados por las cámaras, los niños pasaron de espectadores a protagonistas sin moverse de sus asientos.

El travieso Stitch llega para hacer de las suyas mientras presenta uno de los estrenos de “Disney Sobre Hielo”, la historia de “Zootopia”, que con humor y velocidad levantó a los niños de sus asientos. Otro momento especial fue la salida de todas las princesas, lo que causó suspiros y sonidos de asombro en el público. Cada vestido, cada entrada, fue un golpe directo al corazón.

Después de un corto intermedio regresó “Inside Out 2″, donde todos sus personajes impactaron a la audiencia con color y despertaron emociones. Luego vino el momento de “Encanto” y la familia Mirabal, con un colorido espectacular y mucha música hizo bailar a todos.

La llegada de Moana fue una de las más aplaudida de la noche. Efectos especiales, luces, colorido, recreación de los animales marinos y un impresionante fuego que prendió en medio de la pista de hielo provocó un masivo “¡Waooo!” del público.

En resumen, fuego sobre el hielo, la integración del público al show, mucha tecnología y hasta acrobacia aérea formaron parte este año del espectáculo de “Disney On Ice”, dejando claro que sí se puede soñar en grande.

El show de “Disney On Ice presenta Jump In” continuará en cartelera hasta el domingo 7 de junio, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.