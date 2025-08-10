La comentarista de farándula Dreuxilla Divine Carter anunció su espectáculo de comedia “A jo… con co…”, un “stand-up comedy” con el que promete “una noche de comedia sin filtros donde absolutamente nada ni nadie se salva”.

Las funciones se llevarán a cabo a las 8:30 p.m. el sábado 16 de agosto en el Teatro Ideal de Yauco, y el sábado 23 de agosto en Studio 58 en Guayama.

Con su característico humor irreverente, pero “sin perder la clase”, la “Fashion Diva” abordará “situaciones absurdas, caóticas y simplemente desquiciantes que hemos tenido que enfrentar en los últimos años”, de acuerdo con declaraciones en comunicado de prensa. Las situaciones del algoritmo de las redes sociales, los percances energéticas que enfrentamos, e incluso asuntos sobre la residencia del Conejo Malo, son solo algunos de los temas de los que hablará en el “stand-up comedy”.

“Este show es mi desahogo y el del público. Vamos a reírnos de todo lo que nos revienta, lo que vemos en TikTok a las 3:00am, la gente tóxica, los políticos, los jevos… y de uno mismo también. Vengo más rebulera que nunca, así que prepárense para una noche bien divertida en la que vamos a jod... conco”, expresó por escrito Dreuxilla.

El encuentro contará con la participación especial de la transformista Dixie Bee, reconocida por su caracterización de Karol G, razón por la cual ha sido apodada “La Karol G Boricua”.

Bajo la producción de Producciones Eche, “A jo… con co…” va dirigido solo para público adulto.

Los boletos ya están a la venta en pietix.com.