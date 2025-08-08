La nueva exposición “The Archive” que exhibe 146 zapatos de colaboraciones entre Adidas y Bad Bunny, en el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) ha generado una gran expectación entre los turistas que llegan al archipiélago para asistir a la residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

“Vinimos al concierto de Bad Bunny y mi sobrino quería venir a la exposición y a ver lo que había aquí”, explicó a EFE Esmeralda Ortega, una mexicana que llegó a Puerto Rico para asistir el sábado al concierto de Bad Bunny y aprovechó para apreciar esta exhibición de zapatillas y botas del artista que está abierta al público entre el 6 y el 17 de agosto.

PUBLICIDAD

Los visitantes acceden en grupos de 25 personas de manera gratuita a una de las salas del museo para disfrutar de las 146 piezas, 116 inéditas y 30 que ya fueron presentadas al público general anteriormente, de las colecciones creadas entre Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, y la marca alemana.

Recorrido por los zapatos de Bad Bunny

Los fanáticos de Bad Bunny podrán saber cuáles son los pares de zapatos que ya han sido lanzados con anterioridad porque en la exposición aparece la fecha exacta en la que fueron presentados.

Entre los modelos expuestos, los visitantes podrán apreciar las “Forum”, las primeras zapatillas que salieron a la venta en 2021, el calzado que llevó Bad Bunny en la campaña de Adidas para el modelo “Bad Bunny X Messi Gazelle Indoor” o el casco creado por Adidas para la colaboración de Bad Bunny con el equipo Mercedes-AMG F1 Team.

Una persona toma una fotografía a calzados Adidas de Bad Bunny durante la exposición "The Archive" en el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), en San Juan. (EFE/ Esther Alaejos) ( Esther Alaejos )

Así como las botas vaqueras que vistió Bernie, el hermano del artista, para la campaña del modelo “Response CL Paso Fino” y los modelos “2000s Runner”, “Caverunner”, “Campus”, “Superteam Cavehiker”, “Watermoc Three-In-One” y “Radiante V2”, entre otros.

Por su parte, Natalia Krystel, embajadora de Adidas y una de las curadoras de la exposición, detalló a EFE que estas piezas “son parte del proceso creativo de Benito y como él quiere conectar los diseños con su puertorriqueñidad”.

Más jóvenes en el museo

Krystel aseguró que la iniciativa ha tenido “súper buena acogida” y supone “un súper incentivo para que la gente también se quede en MAPR y vea arte puertorriqueño por artistas puertorriqueños”.

PUBLICIDAD

A su juicio, “Benito está impulsando esta cultura a la generación más joven y eso es grande”.

“Muestra como quiere representar nuestra cultura en los colores que escoge y el mensaje que quiere llevar al mundo a través del calzado”, concluyó Krystel.

Bad Bunny ha vendido más de 400,000 boletos para sus 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, una residencia sin precedentes que se estima que tendrá un impacto económico para la isla de $377 millones y creará aproximadamente 3,642 empleos directos, indirectos e inducidos.

La residencia “No Me Quiero Ir De Aquí”, preámbulo de una gira mundial, llega tras el lanzamiento a principios de año del último álbum de Bad Bunny, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, un homenaje a su isla natal que logró un éxito mundial inmediato fusionando reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa, la bomba y la plena.