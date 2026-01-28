El veterano locutor José Manuel Rodríguez, quien por varias décadas condujo el espacio radial “Canciones inolvidables” por las ondas de Radio Oro 92.5 FM, falleció ayer martes.

La noticia fue confirmada por Alan Corales Valle, gerente general de la emisora. No se informó de las causas de la muerte.

“Hoy les comparto una noticia que provoca tristeza. Sin embargo, para los que compartimos la fe católica estamos convencidos de que nuestro Padre ya le ha recibido y desde este momento, rodeado de amigos, artistas y seres queridos ya vela por nosotros”, expresó el ejecutivo radial en una comunicación compartida en la cuenta de Facebook de Radio Oro.

Rodríguez produjo y mantuvo “Canciones inolvidables”, desde que lo creó en 1978 por WIAC. Poco después se mudó a Radio Oro, donde Desarrollo el concepto un espacio de ocho horas, los domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Corales Valle recordó a Rodríguez como “un maestro de la arquitectura musical”.

“José Manuel Rodríguez es un pilar de la radio puertorriqueña que dedicó su vida a compartir nuestra historia musical domingo a domingo. Su programa ‘Canciones inolvidables’ siempre ofreció música exquisita acompañada por pensamientos y consejos que nos invitan a la reflexión. José Manuel fue un caballero que a través del ejemplo nos enseñó a ser siempre mejores y a aspirar a superarnos profesionalmente. Su optimismo ante las dificultades que la vida trae consigo es una gran lección para todos los que le admiramos”, continuó destacándolo como “un ser humano excepcional”.

“Todos sus compañeros en la estación reconocemos en él una generosidad enorme y un sentido de la amistad admirable. Siempre decía ‘todo pasa’; nosotros seremos ahora el relevo para continuar su magistral trabajo”, concluyó antes de enviar las condolencias a la esposa de Rodríguez y al resto de su familia.