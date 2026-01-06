El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, y la representante por Cidra Cayey, Gretchen Hau, lamentaron el fallecimiento de la psicóloga, líder incansable y presidenta de la Tuna de Cayey, Gertrudis ‘Gigi’ Maldonado.

“A todos nos ha tomado por sorpresa esta triste noticia, pues por muchos años Gigi se dedicó a las buenas causas musicales, humanas y educativas de nuestra ciudad y nuestra gente”, señaló el alcalde mediante declaraciones escritas.

Hau, por su parte, expresó que Maldonado, destacada mandolinista por más de 50 años en la agrupación, entró a la legendaria Tuna de Cayey con apenas 13 años y siempre sirvió con alegría y amor por la cultura puertorriqueña y en especial, las manifestaciones originarias de su ciudad.

PUBLICIDAD

“Fue una líder firme y amorosa para varias generaciones de tunos y su partida, particularmente en esta época navideña, nos deja a todos con gran tristeza”, expuso la legisladora y abogada.

La Tuna de Cayey, con más de 60 años de excelencia musical y alegría puertorriqueña, es resultado de su continua renovación generacional. En sus filas siempre ha habido adultos, jóvenes y niños.

En una entrevista realizada por el periodista Jaime Torres Torres para la Fundación de la Cultura Popular en el año 2019, Gigi expresó lo siguiente: “Lo que tenemos que hacer las generaciones mayores es ilustrar a las nuevas sobre lo que es la Tuna, que participen en todo, conozcan la historia y vean la población en la diáspora que nos sigue. Después que quedan inducidos por eso, lo demás es soltarla porque tienen el amor hacia la Tuna”.