La tienda de ropa casual y streetwear FRSH Company pondrá al alcance su próxima colección exclusiva en una tienda inflable o pop up durante el evento FRSH CO Valley at Bahía Urbana, en San Juan. Mientras hacen sus compras, los interesados podrán disfrutar del paisaje costero y de varias actividades deportivas en pleno ambiente navideño.

La mercancía, disponible a partir de hoy, viernes, será la primera a la venta desde enero, tras una pausa a la espera de presentarla en su nueva tienda física. Durante el evento, que se extenderá hasta el próximo 5 de enero, el público podrá también disfrutar de food trucks con diversas ofertas gastronómicas. FRSH CO Valley at Bahía Urbana contará, además, con un skatepark, una cancha de baloncesto y un parque de wiffleball.

“Somos una empresa puertorriqueña. Comenzamos en el año 2018. Tenemos una tienda en Hato Rey. La marca conectó con muchas personas. Empezamos a sacar colecciones y empezaron los muchachos a hacer fila desde el día antes. Logramos mucho auge”, celebró el diseñador Harry Maldonado, cuyas piezas han vestido celebridades como Bad Bunny, Daddy Yankee y Arcángel.

“Tenemos una tienda de 600 pies cuadrados, y se nos quedó un poco pequeña. Queríamos hacer más cosas, pero no tenemos el espacio. Empezamos a construir una tienda física en otro lugar para abrirla en noviembre de este año. La tienda se atrasó, y no teníamos dónde abrir en Navidad, que es una fecha importante para el comercio, y la gente lo espera, y teníamos muchos mensajes preguntándonos, porque llevamos casi un año en pausa”, detalló, y aclaró que el local de Hato Rey abre para la venta del calzado deportivo de Bad Bunny, pero no ha vuelto a presentar nuevas colecciones de FRSH Company.

“Hicimos una casa inflable y, buscando algún location, dónde ponerlo, un lugar cool, con la imagen de Puerto Rico, decidimos hacerlo en Bahía Urbana. Alquilamos el parque un mes por completo. La tienda inflable estará en el medio del parque”, especificó, y aclaró que solo abrirá de jueves a domingo de 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche. El resto de las amenidades permanecerá accesible al público hasta más tarde.

La colección para hombres incluirá T-Shirts de manga larga y manga corta, camisas de botones de manga larga y de manga corta, camisetas Dry Fit, mahones y pantalones cortos.

La variedad de food trucks abarcará comida del restaurante YOKO, de la Calle Loíza, comida peruana, y otro de cocteles, entre otros. Harry Maldonado reveló que la colección de FRSH Company se fabrica en Perú, específicamente en el distrito Santa Anita, razón por la que se interesó en incluir este menú durante la actividad.

“Llevamos años fabricando allá. Siempre que voy a Perú, lo que hago es comer. Es una de las rutas gastronómicas más deliciosas cuando voy de visita a las fábricas”, confesó el diseñador boricua, quien suele mostrar su interés por la naturaleza y el cuidado ambiental a través de algunas creaciones.