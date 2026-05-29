Como parte de su compromiso con servir y conectar más allá del escenario, el comediante Gaby Alicea visitó el Hogar Guara-Bi en Caguas, una institución que brinda apoyo y acompañamiento a personas sintecho.

La actividad reunió a cerca de 45 personas entre residentes, personal y visitantes, en un encuentro enfocado en llevar acompañamiento emocional y espiritual a través de la comedia, la música y la conversación.

Acompañando la visita, la cantante de música sacra Yelitza Cintrón participó como invitada especial de Gaby, ofreciendo la apertura con su tema “Bueno es Dios” y una palabra de aliento que marcó el tono de la mañana.

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Además, se realizó la entrega de un donativo de alimentos al hogar gracias al respaldo de Goya, que se unió a la iniciativa para apoyar la labor social de la institución.

Luego, Gaby compartió con los presentes su característico estilo de comedia familiar y cercana, provocando risas, conversación y momentos de genuina conexión. Más allá del entretenimiento, la visita resaltó el valor terapéutico de la comedia como una herramienta poderosa para aliviar cargas emocionales, reducir el estrés y crear espacios de bienestar.

La risa no solo genera alegría momentánea, sino que también puede convertirse en un canal de alivio emocional y esperanza, especialmente para quienes enfrentan procesos de soledad, ansiedad o depresión.

“He vivido procesos de depresión y ansiedad que me han enseñado lo importante que es sentirse acompañado, escuchado y recordado. Muchas veces pensamos que una sonrisa o una visita sencilla no hace diferencia, pero sí lo hace. Si a través de la comedia puedo regalar, aunque sea un respiro emocional, entonces estoy cumpliendo con un propósito mucho más grande que simplemente hacer reír”, expresó Gaby Alicea.

“Este tipo de visitas nos recuerda que la esperanza también se transmite con presencia, con tiempo y con amor”, añadió el pastor Carlos Armando, de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, quien colaboró en la coordinación de la actividad.

Esta visita refleja el compromiso de Gaby Alicea de llevar su mensaje más allá del escenario, usando la comedia como una herramienta de identidad, conexión y esperanza. Ese mismo propósito lo acompaña rumbo a su próxima presentación en Puerto Rico con “En el Choli, el boricua es otra cosa”, el próximo sábado 13 de junio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.