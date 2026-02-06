La modelo internacional Cristina Pérez Galcenco falleció a los 21 años, según informan varios medios españoles.

La joven fue encontrada sin vida el pasado martes, 3 de febrero, en su residencia de Málaga.

Cristina era hija del futbolista profesional Nacho Pérez y Tatiana Galcenco. Hasta el momento, las autoridades descartan signos de violencia en la escena, por lo que se presume que su muerte pudo deberse a causas naturales, según fuentes cercanas a la familia citadas por El Mundo.

Desde su adolescencia, Pérez Galcenco había destacado en el mundo de la moda internacional, participando en pasarelas de ciudades como Madrid, Milán, París, Londres y China. Comenzó su carrera a los 14 años en el Campoamor Fashion Show, evento anual que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo, reporta ABC.

PUBLICIDAD

Tras conocerse su fallecimiento, los organizadores del Campoamor Fashion Show le rindieron homenaje en redes sociales, compartiendo una foto y un video acompañados de una paloma blanca como símbolo de recuerdo.

Asimismo, el reconocido estilista Manuel Mon dedicó unas sentidas palabras a la joven en Instagram:

“Más allá de su talento delante de las cámaras y en la pasarela, la recordaremos por su dulzura, su profesionalidad y su forma auténtica que daba vida a cada pieza. Su presencia no solo traía belleza al trabajo, también humanidad, respeto y una energía muy especial que quedará por siempre en nuestra memoria”.

En las últimas horas, su madre, Tatiana Galcenco, compartió en redes sociales imágenes de su hija durante un viaje familiar a Santiago de Compostela. La despedida de Cristina se realizará el próximo 7 de febrero en la Iglesia Parroquial San Félix de Lugones, en Asturias.

Cristina Pérez Galcenco deja un legado de talento y profesionalismo en el mundo de la moda, así como recuerdos imborrables entre familiares, amigos y colegas.