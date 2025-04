La majestuosidad del valle desértico de Wadi Rum, en Jordania, se quedó impregnada en ella. La particularidad de ese cielo estrellado que admiraba, también logró cautivarla.

La experiencia que la presentadora Jacky Fontánez vivió en su viaje de 2018 le sirvió de inspiración para su cuarta colección de fragancias, “Curious & Muse”, dirigida a la mujer.

“Fue bien maravilloso”, rememoró con ilusión sobre su vivencia en la región árabe. “Dentro de la experiencia de ese viaje, fue acampar en Wadi Rum, como en unas cápsulas transparentes. Como no hay contaminación lumínica, tú puedes ver todas las estrellas. Es infinito. Es bien maravilloso, al punto de que yo no me quería ni dormir para poder disfrutar de todas esas estrellas”, prosiguió con entusiasmo. “Fue bien mágico”.

La emoción se refleja en cada detalle al rememorar esos momentos en la reserva natural. “Cuando fuimos adentrándonos un poco más a ese desierto, yo sentía que estaba en Marte. Incluso, lo comparan con Marte porque todo alrededor es como rojo. El desierto se ve rojo, y es bien, bien impresionante”, expuso con marcada admiración la coanimadora radial de “What’s Up” (La Nueva 94.7FM), quien también labora en los programas “Hoy día Puerto Rico” y “Día a día” (Telemundo).

“Yo soy bien aventurera. A mí me gusta descubrir. Básicamente, me inspiró. Y de ahí es que sale el nombre, esa curiosidad que uno tiene por conocer lugares nuevos, por aventurarse a cosas distintas que te inspiran a moverse, esa musa. Yo quise atar ambas cosas, esos sentimientos dentro de lo que es esta nueva colección”.

Ambas fragancias se suman a “Brave” (2018), “Stages of Love” (2020) y “Toxic Love’ (2022). “Curious” tiene una base aromática amaderada con esencia de vainilla y almizcle. Destacan notas de bergamota con notas frutales y especiadas. También, toques florales de jazmín, fresia y violeta. “Muse” cuenta con una combinación de notas orientales y frutales que incluyen bergamota, nieve de casis, pera verde, frutas del huerto y manzana caramelizada. A su vez, integra el aroma del jazmín “sambac”, “mugane”, “rosa JE” y flor de ciruelo, y el toque frutal del lichi. Tiene de fondo pachulí, vainilla, caramelo, almizcles blancos, maderas rubias y santamanol.

“Me encanta muchísimo poder estar bien activa en todo el proceso creativo y poder plasmar un poquito de mí en cada una de las cosas que publico”, confesó con emoción. “Todos tenemos gustos distintos, pero tengo en cuenta que cuando tú llegues, que la gente te pregunte ‘¿qué perfume tú tienes?‘. Y sobre todo, que tenga un buen fijador, que puedas estar durante todo el día con esa fragancia”.

En cada frasco se lee el nombre de la fragancia en árabe. “También, quería implementar unos empaques que fueran llamativos, que cuando se acabe el perfume, tú lo puedes utilizar hasta para decorar. Que sea tan lindo que lo puedas tener ahí siempre de recuerdo de esos mensajes”. La colección “Curious & Muse”, que presenta junto a DH Distributors, está a la venta en perfumerías y farmacias, también en el portal aquipuertorico.com

Por otro lado, Jacky Fontánez celebra el valor de atreverse a lanzarse a una aventura de negocios hace más de seis años con “Brave”. “¡El miedo que yo tenía!”, recordó. “Yo decía, ‘Dios mío, ¿se irán a vender?‘. Era la primera vez que hacía un proyecto como este lanzamiento de los perfumes, y reconocer que es la cuarta colección, que cada una ha tenido algo especial, que ha tenido un mensaje y acogida del público, para mí significa mucho porque puedo dejar un pedacito de mí en cada una de las personas que adquieran las fragancias, y crear conciencia con cada tema”.

En este sentido, resaltó su compromiso de impartir un ejemplo de emprendimiento. “Siempre he querido tener distintas cosas en las que me pueda desarrollar. Desde pequeña siempre he sido así, siempre he estado involucrada en muchas cosas. A mí me encantan las artes, me gusta comunicar, me gusta que me vean en distintas áreas como lo es la actuación, como lo es la animación, la radio y, obviamente, el aspecto de los negocios, que también viene de parte de mi papá, que es comerciante”, detalló sobre su fascinación por envolverse en nuevos proyectos. “Seguir demostrando que la mujer es capaz de lograr todo lo que se proponga, independientemente de las cosas y los estigmas que hay en la sociedad”.

Se siente mejor

A principios de abril, Jacky Fontánez compartió en las redes sociales imágenes de un percance de salud mientras se encontraba de viaje. “Me siento mucho mejor. Yo había comido aquí en Puerto Rico una carne molida y me hizo un efecto adverso, así que me envenené, fue una bacteria”, confesó, y agregó que empezó a sentir los efectos en pleno vuelo, que se dirigía a España como primera parada, antes de llegar a Turquía.

“Me la comí viernes y yo salía sábado por la noche para España. Me dio fiebre, mareos. Estuve cinco días bastante complicada de salud, y en comunicación con los del seguro médico y ellos me recetaron unas cosas”. Una vez en Turquía, decidió ir a una sala médica ya que no sentía gran mejoría.

“Sorprendentemente, (la atención) fue espectacular”, destacó. “Y digo ‘sorprendentemente’ porque cuando uno dice emergencia aquí en Puerto Rico, tú lo que piensas es que vas a estar el día entero allí”, prosiguió con cierto asombro. “Sin embargo, cuando llegué allí a emergencias, estuve exactamente dos horas. Llegué, me atendieron, automáticamente me tomaron la información, me pasaron a un cuarto, el doctor se tardó unos 10 minutos en llegar. Llegó con un traductor. Verificaron todos los síntomas que tenía. Me sacaron sangre. Me pusieron el suero y los antibióticos, y ahí estuve en lo que recibía el antibiótico”, expuso. “Un día después de eso, me recuperé”, expresó complacida teniendo en cuenta las circunstancias. “En verdad que hay muchas cosas que mejorar aquí en Puerto Rico, en términos de salud”.

De otra parte, la presentadora resaltó que siente gran ilusión con el compromiso académico que inició el año pasado. “Estoy realizando mi doctorado en sicología clínica”, dijo con orgullo. “En las noches estudio. Ayer mismo (miércoles), después del lanzamiento, tuve que llegar a casa a hacer un ensayo y hacer un examen. Pero yo, bien contenta. Es una meta que tenía hace muchos años y lo había pospuesto”, agregó, y compartió la razón por la que se motivó a estudiar esta especialidad.

“Creo en utilizar las herramientas que tengo en los medios de comunicación para orientar correctamente con un título que me respalde, porque yo puedo hablar de lo que leo o lo que consulto, pero quiero tener la preparación académica necesaria para poder hacerlo”.