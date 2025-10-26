Las bailarinas de ballet de la Escuela de Bellas Artes de Arecibo dejaron en alto el nombre de Puerto Rico al obtener múltiples galardones en el prestigioso evento internacional World Cup Stage Punta Cana 2025, celebrado del 19 al 23 de octubre en el Centro de Convenciones del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

Bajo la dirección de la maestra Carla Curet Aufant, las jóvenes bailarinas Stephanie Alcaide Avilés (12 años), Naiara Alina Medina Román (12 años), Amanda Villalobos Hernández (16 años), Sofía Colón Montero (16 años) y Gabriela Bague Figueroa (12 años) cautivaron al jurado con su elegancia, técnica y pasión en las categorías de ballet clásico, obteniendo varios primeros lugares en la competencia.

PUBLICIDAD

“Me siento muy feliz, porque después de tanta práctica y esfuerzo logramos el primer lugar. Bailar aquí fue un sueño hecho realidad”, dijo sobre la experiencia la joven bailarina Stephanie Alcaide Aviles.

Entre los números premiados se destacan: “Perlas”, interpretado por Stephanie y Naiara; “Odaliscas”, trío compuesto por Gabriela, Amanda y Sofía; “Dríadas”, grupo integrado por Stephanie, Naiara, Gabriela, Amanda y Sofía; “Hadas”, pieza grupal con participación especial de su maestra y coreógrafa Carla Curet; y “Carmen”, interpretada por la instructora Carla Curet Aufant, quien también fungió como coach del grupo.

El evento reunió a escuelas de danza de distintos países en una competencia de alto nivel que abarcó diversas disciplinas como ballet, jazz, contemporáneo, danzas españolas, folclóricas, orientales, latinas, tap, danza libre y teatro musical.