El joven intérprete Melvin Colón Matos, conocido artísticamente como Melvin el Payasito fue reconocido con la Medalla de la Juventud otorgada por el Departamento de Vivienda Pública de Puerto Rico, distinción que celebra a los jóvenes sobresalientes de los residenciales públicos de la isla. El exponente urbano es intérprete del tema “Buenas Notas”.

Con 13 años de edad, Melvin, vecino del Residencial Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce, se ha convertido en un ejemplo de liderazgo, esfuerzo y superación para los niños de su comunidad.

La ceremonia de premiación, celebrada en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, reunió a más de 300 niños nominados en diversas categorías. El evento contó con la presencia del reconocido artista Jowell, del dúo urbano Jowell y Randy, quien subió al escenario para felicitar personalmente a Melvin y ofrecer palabras de motivación a todos los jóvenes presentes.

PUBLICIDAD

Durante el evento, Jowell, quien también funge como productor de Melvin, anunció que a inicios del próximo año estarán lanzando un álbum de éxitos del joven intérprete bajo el sello Well Done Kids, enfocado en crear música positiva y educativa para niños.

“Melvin es un ejemplo de que los sueños se cumplen cuando se trabaja con disciplina y corazón. Queremos inspirar a más niños a creer en sí mismos”, expresó Jowell durante su mensaje.

Melvin el Payasito continúa atento en su misión de conquistar en la escena artística con su energía, carisma y mensajes positivos.