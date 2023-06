Hacer reír es una de las tareas que más disfruta el comediante Miguel Morales, por lo que trabajar en proyectos dirigidos a provocar carcajadas lo asume a plenitud. Su libro Moralejas 3, que completa la trilogía de publicaciones que comenzó en 2018, se añade a su cometido de impartir humor.

“Como dicen por ahí, a la una… a las dos… y a la tercera es la vencida”, bromeó. “Fueron dos años recopilando moralejas. Este libro lo hicimos con mucho cariño. Yo creo que salió en el mejor momento porque yo creo que la gente está menos tolerante, más estrésica en la calle, y lo que le hace falta es un poquito de risa, y el libro cayó como agua para hidratar”, sostuvo el también talento de Raymond y sus amigos (Telemundo), quien escribió a petición de su público.

PUBLICIDAD

“Vino de un vacilón, haciendo el show de Raymond. Alexandra había sacado el libro de La casi casi primera dama. Yo, bromeando, dije que yo iba a hacer un libro que se iba a llamar ‘Casi casi hasta home’, porque iba a ser de moralejas, y a la gente le encantó”, rememoró sobre el comentario que provocó que seguidores le preguntaran la fecha de publicación. “Ni pensé que iba a hacer uno y, mucho menos, que iba a estar presentando mi tercer libro. Es una trilogía”, compartió sobre el proyecto que en 2019 contó con una segunda publicación.

Moralejas 3 sigue la línea de compartir aprendizajes de la vida cotidiana. “Tenemos moralejas de cada uno de los personajes que he hecho a lo largo de toda la trayectoria”, afirmó. La portada del libro presenta una idea de los que tendrán participación en el contenido. “Salen en el libro haciendo ellos mismos su propia moraleja, todos esos personajes que ves en la carátula”. “Bejuco”, “Ito Rolón”, “Manolo Cidra”, “El Compi” y “Larry” son solo algunos de los protagonistas de los relatos, a los que se añaden chistes inéditos.

Morales cuenta con varias presentaciones como parte del lanzamiento. Este jueves estará en The Bookmark, en San Patricio Plaza, y este sábado, en The Bookmark en Hatillo. “Voy a firmarles el libro, ese y los otros, hasta la camisa, si quieren, se la firmamos. No me voy de allí hasta firmarle a todo el mundo”.

La risa como bálsamo es un objetivo que procura promover siempre que puede. “Yo sé que, obviamente, siempre hay momentos difíciles que van a estar ahí, no se van a ir por tú reírte conmigo, pero por lo menos la risa suaviza la cosa y te hace ver las cosas distintas, con una perspectiva positiva. Eso lo que queremos siempre”. En este sentido, valora cada interacción con el público en la que le confiesan el aprecio por su labor.

PUBLICIDAD

“Lo mejor es cuando tú te encuentras a alguien y te dice ‘mira, yo estaba triste, estaba deprimido, y leí el libro’, o ‘te vi en televisión y me has hecho reír tanto que me quitaste la tristeza’. Yo sé que lo debe haber dicho un montón de gente, pero para mí, si yo le llevé alegría a una persona en su casa, en su hogar, dondequiera que lo vio, le ocasioné una carcajada, es lo mejor de todo”, resaltó el también coanimador del espacio radial Los frescos de la mañana (Fresh 99.9 FM).

El libretista trabaja, además, en presentaciones de su stand-up comedy Moralejas Tour, gira que comenzó en 2022 en diversas ciudades en Estados Unidos, y que culminará en Puerto Rico. “Empezamos allá. Estamos vacilando con el stand up, contando moralejas que salen en el libro. Hacemos el show completo, y acompañándolo con el lanzamiento del libro. Lo que pasa es que el show empezó primero que el libro”, expresó entre risas sobre la fecha de retraso de la publicación, que originalmente estaba pautada para febrero. “Era para (el Día de los) Enamorados, y salió para (el Día de los) Padres”.

Moralejas 3 está disponible en las librerías The Bookmark, La Casita Books, Librería Norberto González, Libros787, El Candil y, próximamente, en Walmart y las farmacias Walgreens. También lo pueden adquirir a través de la página digital miguelmoralescomedia.shop.