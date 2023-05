Tras años de encontrarse envueltos en una diversidad de proyectos, el comediante Miguel Morales regresa con su tercera dosis de “Moralejas”, un libro donde el boricua comparte con su público las jocosas lecciones que adquirió en la cotidianidad de su vida.

El libretista indicó que lo que para él comenzó como un vacilón tras lanzar la primera versión de la obra en el 2018, hoy día se ha convertido en uno de sus proyectos más importantes tras la acogida que tuvo por el público general.

“Cuando comencé a contar las Moralejas nunca pensé que la gente conectara tanto, al principio era un vacilón y hoy, cuando miro todo lo que este proyecto me ha regalado, a veces ni me lo creo. Las primeras dos ediciones tuvieron un respaldo brutal y aunque ha pasado tiempo, en la calle y en todos lados, todavía me las siguen pidiendo. Entonces, hoy día de mi cumpleaños mi mejor regalo es seguir haciendo reír con algo que yo también me disfruto y que me acerca a mi gente”, contó el también libretista.

La publicación mantiene su esencia y es una recopilación de las picaras enseñanzas que Miguel, desde su famoso personaje de “Larry”, ha venido compartiendo con su público desde hace más de cinco años. Por supuesto,esta nueva edición incluye Moralejas inéditas sólo para adultos, donde sin duda encontrarán más vacilón para morirse de la risa.

El libro ya está disponible en las librerías The Bookmark, La Casita Books en Aguadilla, Librería Norberto González, Libros787, El Candil en Ponce y próximamente en Walmart y las farmacias Walgreens. También lo pueden conseguir a través de la página https://miguelmoralescomedia.shop/

Como parte del lanzamiento, el comediante realizará varias presentaciones en la isla para compartir directamente con su gente comenzando el jueves, 8 de junio en The Bookmark en San Patricio Plaza y el sábado, 10 de junio en The Bookmark en Hatillo.

“Yo lo más que disfruto es hacer reír y para mi nada mejor que hacerlo en un lenguaje 100% boricua, para nosotros los que vivimos aquí, pero también para todos nuestros compatriotas en la diáspora. Espero contar con el apoyo de mi gente como siempre, y vernos pronto para seguir vacilando”, concluyó el también productor.

Para contenido exclusivo, nuevas fechas de las presentaciones y reír con sus Moralejas, pueden seguir a Miguel Morales a través de sus redes sociales como @miguelmoralescomedia.