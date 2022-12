En la etapa adolescente, el productor Francisco “Paco” López (44) abría los periódicos, escuchaba la radio o veía la televisión, y fuera en noticias de entretenimiento o deportes, era una constante el nombre de Ángelo Medina. Lo que hacía el retirado productor y manejador de estrellas como Ricky Martin, Draco Rosa y Maná, a él le gustaba, le captaba la atención al punto de querer seguirlo en su trayectoria.

El CEO de la empresa No Limit Entertainment cierra el 2022 como el año “más grande” en su carrera, con 14 espectáculos (37 funciones), además de dos experiencias inmersivas. A esto se suman los récords de nueve funciones vendidas en 24 horas de Wisin & Yandel con el concierto “La última misión”, el cual igualmente capitaliza en funciones con un total de 14 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La agenda del primer semestre del 2023 la tiene practicamente ocupada con una variedad de espectáculos, que traerán -entre otros anunciados y por anunciar en los géneros del rock y urbano-, a los cantantes Rod Stewart (10 de febero), Rauw Alejandro (31 de marzo y 1 de abril) y Elvis Crespo (14 de abril), así como los eventos “Molusco TV: El concierto” (en sustitución de ‘Bajito que se ofenden’; 10 de marzo) y el “Mastercard JazzFest” (17-19 de marzo). Es una ruta profesional tan joven como madura, que lo ubica en la actualidad entre los productores de renombre en la industria del entretenimiento a nivel latino, pues su empresa también tiene raíces en varios puntos de Estados Unidos (Festival Vibra) y República Dominicana (Festival Paradise).

“Exactamente estoy viviendo lo que soñé y los frutos de lo que planté estudiando y todos estos sueños, esos frutos están saliendo ahora”, afirmó el empresario, cuyo primer concierto en el popularmente conocido Choliseo lo produjo cuando tenía entre 26 y 27 años. “Ya estamos trabajando con mucha experiencia, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo en estos proyectos, y todo lo que soñé, que quería ser Ángelo Medina, que quería tener éxito, pues se me dió”.

De chiquito todo lo que escuchaba era Ángelo Medina, manager de Ricky Martin, el artista más grande latino en el mundo; Draco, Ednita, Maná, entonces, abría el periódico y que si compró el equipo de Los Cangrejeros y todo era éxito lo que él proyectaba y yo quería hacer eso, pero no sabía cómo hacerlo” - Paco López, productor de espectáculos

Actualmente goza del récord de la producción con la mayor cantidad de funciones, un total de 14, "La última misión". ( Suministrada )

Con él ahora se comienzan a invertir los papeles, conviertiéndose en la figura a la que una juventud comienza a mirar como una inspiración en el campo de la producción, como lo es para el estudiante del sistema Ana G. Méndez, Ariel Guadalupe Torres. “Mi meta es seguir el camino de Paco López”, compartió recientemente el estudiante de tercer año en producción de eventos a este diario.

“Cuando yo empecé no existía una bachillerato de producción de espectáculos, ahora sí, y puedes tener un background de producción que yo no lo tuve. Yo siempre estaba preguntándole a la gente cómo se hace”, recordó López, quien también tiene un programa de internado para estudiantes en su empresa. “Tengo una responsabilidad muy grande por eso. Ahora quizás yo soy el Ángelo Medina para muchos nenes que quieren ser Paco López y eso es brutal”.

A este productor, en lo personal, lo entretienen los deportes, pero en el plano profesional, ver que su trabajo causó un efecto de alegría en la gente, lo emociona. Por eso cada vez busca oportunidades o experiencias que no solo lo hagan crecer en su campo, sino que continúen innovando los ofrecimientos de su empresa. Otras novedades que presentará este año será un show familiar de la firma Disney que anunciará prontamente y no descarta volver a producir documentales, como fue “Tropical” para Sounds of the Rum Capital, proyecto que ganó un premio Emmy y del que fue productor ejecutivo.

“Yo soy productor. Yo no soy productor de un show o género en específico. Lo que sea que vaya a aportar a Puerto Rico en entretenimiento, a que la gente se despeje y vaya y la pase bien, yo lo voy a hacer. Desde experiencias familiares, que tengo un show con Disney, hasta cosas como el proyecto que produje para Rones de Puerto Rico, que nos ganamos un Emmy, y no descarto hacer televisión, no descarto hacer películas, no descarto nada. Todo lo que venga y que sume y que sea producir y crear algo que sea entretenimiento para el pueblo, lo voy a hacer”, puntualizó López en entrevista telefónica.

“La última misión”, otra meta cumplida

El concierto de despedida del dúo urbano Wisin & Yandel, que este 31 de diciembre cierra un ciclo de 14 funciones en el Choliseo, ha sido la producción que más boletos ha vendido de forma consecutiva, según el productor. “Tenemos más de 200 mil boletos vendidos”, dijo.

Pero es además el evento que por primera vez marcará una Despedida de Año desde el Coliseo de Puerto Rico. “Era otra cosa que queríamos hacer. Yo había visto que Pitbull lo hacía en Miami por muchos años, y decía, por qué esto no se hace en Puerto Rico, si en Puerto Rico hay una cultura de hacer eventos usualmente en hoteles, pues vamos a despedir el año en el Choli con un artista que a la gente le guste y vamos a hacer el mismo tipo de fiesta, lo único que con un megashow en tarima”, detalló sobre la idea que finalmente se formalizó.

Para esta última función del binomio también conocido por “Los Extraterrestres” habrá un cambio de horario, el show comenzará alrededor de las 10:30 pm, aunque habrá entretenimiento desde antes. “Vamos a empezar un poco más tarde, porque se va a despedir el año en tarima y después el concierto continúa. El concierto va a ser el mismo que están dando, solo que tendrá unos elementos adicionales, como pleneros y cosas más de ambiente de Despedida de Año”, anticipó López, que así cerrará una trayectoria junto con Wisin & Yandel que comenzó en el 2007, cuando ellos por primera vez le confiaron el montaje de un concierto.

Conciertos de No Limit Entertainment 2023

Primer semestre

Rod Stewart, viernes, 10 de febrero, Coliseo de Puerto Rico

Divino, viernes, 24 de febrero, Coliseo de Puerto Rico

Molusco TV: El Concierto, viernes, 10 de marzo, Coliseo de Puerto Rico

Redimi2, sábado, 11 de marzo, Coliseo de Puerto Rico

Mastercard Jazz Fest, 17-19 de marzo, Coca-Cola Music Hall

Rauw Alejandro, 31 de marzo y 1 de abril, Estadio Hiram Bithorn

Elvis Crespo: 25 aniversario Suavemente, viernes, 14 de abril, Coca-Cola Music Hall

Coca-Cola Music Fest, mayo, Coca-Cola Music Hall