Por ser productor no necesariamente todos reman en la misma dirección.

El productor de espectáculos José “Pepe” Dueño se expresó en contra de la reciente demanda presentada por un grupo de sus colegas y representantes de diversas expendedoras de boletos -con el apoyo del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos ( Copep)- , al amparo de la Ley de Monopolios y restricción del comercio estatal contra la empresa AEG Management PR LLC; ASM Global Inc., que administra el Coliseo de Puerto Rico, el Coca-Cola Music Hall y el Centro de Convenciones, su gerente regional Jorge L. Pérez, así como a las firmas TiX.BY LLC h/n/c Ticketera y su presidente Manny Morales Lema.

Según el experimentado productor de espectáculos, la demanda es una “frívola” y no prevalecería en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, donde fue presentada la pasada semana. “Este tema nunca debió haber salido de un conference room con todas las partes envueltas, porque estoy seguro de que conociendo la Autoridad del Distrito (de Convenciones), que es el que maneja el Coliseo de Puerto Rico, conociendo a la administración de ASM Global, que la conozco porque trabajo prácticamente a diario, porque esa es mi segunda casa, estoy seguro que hubiésemos podido llegar a unos acuerdos y no a una demanda”, afirmó.

“No estoy a favor de la demanda, me parece totalmente frívola y el señor (Roberto) Sueiro está cien por ciento equivocado”, sostuvo en referencia al presidente del Copep, y quien públicamente ha defendido los argumentos esbozados en la demanda, de que Ticketera tiene una participación superior del 90% en los servicios de venta de boletos para conciertos en vivo en Puerto Rico.

“Si Sueiro está aburrido y quiere poner una demanda por monopolio, que la ponga a Caribbean Cinemas, que es un monopolio en Puerto Rico; es la única empresa que tiene cine y son salas de teatro y venden boletos y cobran por el servicio de boletos”, indicó Dueño en entrevista telefónica. “Este tema en particular está mal manejado y no va a prevalecer, porque no se ha cometido ningún delito. Tambén estoy en contra del lenguaje de Sueiro hacia sus colegas y con la gente con la que hacemos negocios al referirse de que hay cargos chatarras, nebulosos, kickbacks, esas son palabras muy serias, muy serias y ofensivas, que no las puedo aplaudir y como miembro del colegio me siento ofendido”.

Dueño rechaza el alegato de monopolio de Ticketera subrayando que el contrato entre ASM Global con esa expendedora de boletos fue resultado de una subasta. “No es que se le dé o se le otorgue a una sola compañía por el mero capricho de que se llame Fulana De Tal”, dijo. Pero, “vamos a decir que no estamos muy contentos con que sea una exclusividad, pues entonces pongan dos o tres y todos los puertorriqueños sabemos que en cualquiera de los sistemas de boletería podemos comprar boletos”.

La demanda incluye entre los demandantes a los productores Rafael Muñiz García de la Noceda, Josantonio Mellado Romero, Josantonio Mellado González, Antonio (Tony) Mojena Zapico, Félix Antonio Muñiz García de la Noceda, ORO Entertainment Corp., Edwin Vázquez Ortega, César Sainz Rodríguez, Acisum Group, Inc., Nelson Castro Morales, Rolando Santa Báez y Peter Cruz Pizarro, quienes, según Dueño, son los menos que presentan producciones en el Coliseo de Puerto Rico, que es quizás el venue o arena que más entra en la controversia, por ser el más utilizado para los espectáculos masivos en vivo.

“Esto para mí está a destiempo, es frívolo porque se pudo haber discutido en un conference call. No cuenta con el apoyo de los promotores que más eventos hacemos en el coliseo, porque al mirar los que están incluidos en la demanda, que la leí y los quiero muchísimo, somos amigos por años, Rafo Muñiz produce uno o dos eventos en el Coliseo igual que Tony Mojena. Tony hace a Ricky Martin, Luis Fonsi y Chayanne, y Rafo a Gilberto Santa Rosa o algún otro artista como Richie Ray & Bobby Cruz. Fantástico, son más managers de artistas, por eso es que no producen tanto, pero quién más está allí que produzca eventos en el coliseo, ¿quién más?”, cuestionó.

Sobre la ristra de cargos económicos que se suman al costo base de los boletos de conciertos, Dueño -cuya trayectoria destaca por la presentación de artistas locales de renombre como extranjeros, sean estadounidenses o europeos-, aseguró que ese modelo no es exclusivo de Puerto Rico, tampoco es nuevo y la Isla es una de las plazas más económicas dentro de la industria de espectáculos de Estados Unidos. “Todos los productores que estamos en Puerto Rico cuando queremos trabajar en Estados Unidos tenemos que regirnos bajo estos mismos cánones de servicio. Tenemos que usar a Ticketmaster, nos guste o no nos guste, y si no nos gusta, no podemos hacer el show en Nueva York o en Miami, o en ninguna de las ciudades porque todos tienen el servicio de boletería, incluso, lo paga el que compra el boleto”, expuso.

En Estados Unidos actualmente la empresa Live Nation/Ticketmaster responde a unas presiones del gobierno federal para que elimine los cargos “sorpresa” que los consumidores encuentran al final de cada compra de boletos. Como medida alternativa, la gigantesca empresa de venta de boletos detallará los cargos desde el inicio de la transacción y los presentará en un modelo que los englobaría en una sola cantidad.

Copep lamentablemente no sabe lo que está haciendo y en este preciso momento no me representa y no me representa porque no está defendiendo los intereses de sus colegiados. El Copep no es el colegio de artistas y tampoco es el colegio de otras personas, es el colegio de productores y ellos saben perfectamente la mecánica de por qué existen estos cargos” - José "Pepe" Dueño, productor

El productor defendió todos los cargos: el cargo por servicio, cargo para el promotor y cargo para la facilidad o instalación.

Validó el cargo por servicio, precisamente, por ser un servicio que se ofrece independiente para la venta y expendio del boleto, y que en el caso de que estuviese incluido en el canon de arrendamiento de la arena, por ejemplo, él como productor se lo cargaría al costo del boleto, “porque el coliseo me lo va a cobrar a mí”. Agregó que “ese modelo no debe ser muy extraño y me sorprende y por eso es que me parece que la demanda es frívola, porque este concepto no solamente existe en Puerto Rico hace mucho más de 20 años, sino que también existe en Estados Unidos”.

El cargo del promotor lo defiende como una protección a los gastos y riesgos que asume y no comparte con el artista. “Al artista se le pagan todos los gastos para que pueda llegar allí, o sea que cuando vienes a ver en la ecuación final, el artista sale con el neto, el promotor no sale con el neto; el promotor después que termina de pagarle al artista, al coliseo, al seguro, pagar a todos los gastos que conlleva una producción, todavía no le ha pagado a su secretaria, ni la luz, ni su abogado, ni su contable, un montón de gastos que no están contemplados”, argumentó el empresario de la industria de espectáculos. “¿Por qué se incluye en el boleto? Porque si no lo incluyo en el boleto, tengo que cobrar más caro el ticket, pues yo prefiero que, por la transparencia, sepas que hay $2 o $3 que corresponden a gastos que no puedo compartir con el artista”.

En los últimos años se sumó a los cargos por cada boleto un facility fee o cargo para la facilidad, el cual no aplica en todas las salas de espectáculos. Dueño, igualmente, lo favorece entendiendo que, al igual que él como productor necesita asegurar un ingreso económico adicional, las instalaciones también lo necesitan para su sostenibilidad.

“¿Qué otro venue se ha podido mantener con la calidad y el servicio que se ha podido mantener el Coliseo de Puerto Rico? Ninguno. El Coliseo Roberto Clemente el techo se está cayendo, los baños no sirven y no es que esté criticando a ningún gobierno, es que no han sido mantenidos, no tienen recursos ni fondos disponibles para el mantenimiento de esos edificios, que se tienen que estar renovando constantemente. Obviamente, estos venues tienen que tomar unas medidas económicas para poder subsistir, si no los cierran y volveremos a ir al Hiram Bithorn, cuando íbamos y nos enfangábamos para ver un concierto al aire libre. Eso es lo que va a volver a pasar si no entendemos que los tiempos cambian y los costos son altos”, subrayó Dueño.

El Copep contempla establecer una expendedora de boletos para competir frente al presunto monopolio de Ticketera, algo con lo que el productor tampoco estuvo de acuerdo, porque le parece que al final caerían en los mismos costos, y porque preferiría trabajar con una firma manejada por personas ajenas a la misma industria de producción de espectáculos.