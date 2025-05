La organización de base comunitaria Los Buenos de Patillas, Inc. rindó homenaje a Blanca Reyes de García, viuda de Enrique “Kike” García, expropietario de la estación radial X-61 de Patillas.

En la actividad, realizada el pasado sábado en el Club Rotario de Guayama, también fueron reconocidos un grupo de locutores del área sur con motivo a la celebración del mes de la radio, observado en el mes de mayo.

La doctora Ruthy Reyes, fundadora y presidenta de la mencionada organización sin fines de lucro, hizo entrega del pergamino de reconocimiento a la homenajeada con el lema: “Blanca Reyes de García, obra silente de amor y esperanza para la niñez y juventud de nuestro pais”.

Reyes de García recibió otro certificado por su labor comunitaria y liderazgo al frente de la emisora X-61 de la ciudad de Bethlehem, en Pennsylvania, de su alcalde J. William Reynolds.

“Doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos esta noche. A mi comunidad de Patillas por su apoyo y a Ruthy Reyes por el reconocimiento y organizar esta actividad tan bonita. También quiero agradecer a mis hijos Erick, Ricky y Yolanda García por el sacrificio que hacen para preservar el legado radial que dejó mi fallecido esposo, Enrique ”Kike” García, mi junior”, manifestó con evidente emoción, Blanca Reyes de García.

En el evento benéfico pro fondos para Hogares sin Techo también fueron reconocidos por su encomiable labor frente a los controles los locutores y toda la plantilla de las emisoras X- 61, 610 AM de Patillas; Radio Caribe “La voz de la región”, 1540 AM de Guayama; y WHOY-1210 AM de Salinas.

La bienvenida de los actos estuvo a cargo del locutor de Radio WHOY, Juan de León, y la niña Esmeralda Martínez Colón, quien interpretó dos temas religiosos en honor a la Virgen María. La animación estuvo a cargo de la relacionista pública Madeline Merced y en la parte musical estuvo el mariachi Nuevo México y el imitador de Tito Rojas, Luis Matos.

En la actividad estuvo presente un nutrido grupo de miembros de la iglesia Movimiento El Camino Neocatecumenal de todo Puerto Rico, al cual pertenece Blanca Reyes de García.