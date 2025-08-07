Tras el éxito de su primera edición en 2024, Vida Plena Fest regresa en su segunda edición el próximo 30 de agosto de 2025 en el Terra Convention Center de Guaynabo.

Este evento de un día completo, creado por el conferenciante y autor Carlos Figueroa, está diseñado para inspirar a los participantes a trazar su propio camino junto a líderes del desarrollo personal de Puerto Rico y Latinoamérica. Esto mediante experiencias transformacionales, dinámicas de conciencia y herramientas prácticas que promueven la reflexión y el crecimiento personal.

“Te sugiero que no vayas tras la felicidad, es muy escurridiza. Mejor ve tras ser un poco mejor diariamente, entiende que nuestro tiempo aquí es más limitado de lo que parece y que no necesitas llegar al final de tu vida para vivir en plenitud, sino que es algo que puedes comenzar a hacer hoy mismo”, expresó Figueroa al anunciar el regreso del festival.

Durante la jornada, los asistentes tendrán acceso a conferencias, sesiones interactivas y espacios de conexión diseñados para fortalecer la mentalidad y el propósito. La edición 2025 contará con la participación de líderes y expertos en desarrollo personal y profesional, entre ellos Marissa Belvis, creadora del movimiento Renuncia Feliz; la comunicadora Yizette Cifredo y su pareja Víctor Santiago, reconocidos por su labor en el ámbito del bienestar; José Galíndez, emprendedor en serie y primer orador puertorriqueño en presentarse en el Coca-Cola Music Hall; y Víctor Lleras, autor, coach transformacional y orador internacional entre otros. El creador de contenido Kevin Rodríguez, conocido como “Dímelo Kevo”, fungirá como maestro de ceremonias.

La experiencia VIP ofrecerá beneficios adicionales como acceso prioritario, un almuerzo exclusivo que incluirá un Mastermind con Carlos Figueroa, un espacio de networking junto a los invitados de la edición 2024 y 2025, un webinar gratuito previo al evento, coctel de cierre y acceso a la grabación completa del festival.

Vida Plena Fest nació en 2024 como un movimiento dirigido a motivar a las personas a crear una vida plena, vivir su propia autenticidad y aprender a abrazar cada día como si fuera el último. La edición pasada reunió a reconocidos conferenciantes y creadores como Alexandra Lúgaro, Joharys Aybar – conocida por su plataforma “Hablando con la Psicóloga”–, así como Café on a Budget, Yaksani Ventura, Terelys Porrata, Jan Morales, Raúl Palacios y Bengie Rivera.

Para información sobre boletos o descuentos para grupos y estudiantes universitarios, los interesados pueden escribir a hola@ganatudia.com, visitar www.vidaplenafest.com o seguir las actualizaciones en Instagram a través de la cuenta @vidaplenafest.