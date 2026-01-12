El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, señaló a medios de comunicación que la avioneta en la que murió el cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo “sí despegó”, contrario a versiones anteriormente conocidas.

“Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”, dijo Bello a ‘La FM’, confirmando dicho despegue.

“Entonces, en este momento, para corrección de la información que se ha difundido, sí hay un desplazamiento en el aire de la aeronave hasta antes del impacto”, agregó el director técnico.

PUBLICIDAD

Sobre el tiempo de desplazamiento, dijo que la aeronave voló entre 3 y 5 minutos, recorriendo poco menos de “una milla con respecto a la pista o a la cabecera de la pista. Es relativamente cerca”.

Bello también señaló que la aeronave contaba con todos los certificados para poder volar. Pero en la investigación necesitan llegar a aclarar qué fue lo que pasó y las causas del siniestro que le quió la vida a estas seis personas.

“En este momento no le puedo confirmar hasta que no tenga evidencias factuales de qué fue lo que generó que la aeronave no pudiera continuar su ascenso y no pudiera generar un desplazamiento mayor con respecto a su performance”, detalló.

Bello agegó en entrevista con el citado medio: “Estamos en ese proceso de recopilación de datos, de información, de análisis de los restos de manera preliminar, para poder determinar qué factor es el que finalmente genera o desencadena este evento. Puede haber una línea técnica por funcionamiento de la aeronave, puede haber una línea que también tenemos que investigar que es la línea operacional y otra línea que es de factores humanos”.

Había entregado detalles sobre el accidente

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, entregó el sábado información sobre el accidente ocurrido en Paipa. Según dijo, el siniestro se registró alrededor de las 4:30 p.m., durante la maniobra de despegue.

En declaraciones a ‘City TV’, la ministra explicó que la aeronave realizó con normalidad el carreteo inicial por la pista. Fue ella quien contó la versión hoy desmentida por la Aerrocivil: “Pero cuando llega el punto en el que debía iniciar el despegue no lo hizo, siguió derecho, se estrelló con el terreno aledaño y se incendió, generando el resultado fatal de este accidente”.

Según indicó la funcionaria, el plan de vuelo autorizado permitió confirmar el listado oficial de los ocupantes de la aeronave. Tras el impacto y posterior incendio, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad aeronáutica establecidos para este tipo de emergencias.

Por su parte, Thomas Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama, reveló: “Cuando arribamos al lugar, fue muy poco lo que pudimos hacer, porque todos los cuerpos estaban incinerados”. También, detalló que los ocupantes de la aeronave murieron de inmediato.