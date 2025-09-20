La comunidad creativa y la fanaticada de Gallimbo Studios se reunieron el pasado lunes en la noche en El Tótem del Viejo San Juan para rendir tributo a la vida y legado de Idel Vázquez, conocido como Idelectrox, en lo que habría sido la celebración de su cumpleaños.

El emotivo encuentro reunió a seguidores, colegas y amigos que recordaron a Idel entre risas, música y recuerdos, en un ambiente cargado de cariño y gratitud. La noche estuvo marcada por la energía creativa que siempre lo distinguió, y por momentos de camaradería entre los asistentes.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la presentación especial del colectivo ESOÉZ, quienes ofrecieron un espectáculo gratuito de improvisación y comedia. Su participación elevó el ánimo de los presentes, celebrando a Idel con el tipo de humor que él mismo promovía y disfrutaba.

Este homenaje sirvió también como antesala del TUHUMOR FEST, el primer festival de comedia en Puerto Rico, que se celebrará en noviembre en el histórico Teatro Tapia.

El evento reunirá a comediantes locales e internacionales durante tres noches dedicadas al humor, con el objetivo de recaudar fondos para pacientes con cáncer cerebral.

La actividad en El Tótem reafirmó el profundo impacto de Idel Vázquez en la escena artística del país, y marcó el inicio de una serie de eventos que buscan honrar su memoria a través del arte, la risa y la solidaridad.

Los boletos para TUHUMOR FEST ya están disponibles en Gallimbo.com.