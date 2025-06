Van a demostrar que las estrellas pueden brillar, no importa de dónde vengan.

Vecinos de diversos residenciales públicos de Puerto Rico volverán a exponer de qué están hechos en la sexta edición de “Our Residents Got Talent”, que regresa por tercera ocasión al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el próximo 18 de junio.

La iniciativa de la Administración de Vivienda Pública (AVP) tendrá su puesta en escena en el mismo recinto que ha contado con las presentaciones de estrellas de renombre como Ricky Martin, Olga Tañón, Rauw Alejandro y Bad Bunny, entre tantas de aquí y del exterior, con la misión de resaltar y fomentar el talento artístico de los habitantes de dichas comunidades.

Uno de los participantes que se presentará en la actividad es Fabián Ramos, un niño de 11 años que aseguró estar preparándose para poner al público a gozar con su imitación del Conejo Malo.

“Me siento bien porque, en verdad, voy a estar en el Choli, me van a ver un montón de gente”, compartió el joven del residencial Sabana Abajo en entrevista telefónica con Primera Hora.

“Tengo bailarines, estamos practicando, estamos haciendo todo lo posible para estar bien allí”, añadió el chico, indicando que interpretará temas como “Baile inolvidable”, “Café con ron” y “Nueva Yol”.

El niño de 11 años asegura su imitación del Conejo Malo tendrá todo lo necesario para encender la tarima. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Ramos, quien ya participó en ediciones anteriores del evento, asegura sentirse orgulloso de encarnar a la estrella del género urbano, al tiempo de continuar participando de una iniciativa que le ayuda a desarrollar sus talentos en las bellas artes.

“Me siento orgulloso porque me verá un montón de gente, me voy a sentir bien feliz, como si yo fuera un famoso”, respondió el carolinense, quien asegura que verá al vegabajeño en su residencia “No me quiero ir de aquí”, que arrancará el próximo 11 de julio.

Otro que expresó alegría por regresar al espectáculo fue Eddie Burgos, quien a sus 66 años pondrá a bailar a los presentes al ritmo de El Gran Combo de Puerto Rico.

“El sueño se me va a hacer realidad ya que hace varios años estuve con mis canciones participando en otras áreas que me han dado la oportunidad, pero ahora me encuentro con este lugar donde podré dar todo lo que he aprendido y ejercido en los últimos años. ¡Es un orgullo inmenso!”, compartió quien vive en el residencial Juan C. Cordero Dávila, quien reveló que le dará voz a “Y no hago más na”, tema que le encanta porque, “es la canción del que no hace na, desde por la mañana hasta por la noche”.

Eddie Burgos llevará el sabor de la "Universidad de la Salsa" a la casa de Cholito. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Ya esta trayectoria mía viene de dos años atrás, porque también participé en el Coca-Cola Music Hall, donde canté ‘Fabricando fantasías’ de Tito Nieves y tuve un éxito espectacular. Todo con la misma compañía”, destacó el sanjuanero.

Otros participantes que demostraron júbilo por regresar a “Our Residents Got Talent” son Víctor Ramos y Jerangelys Torres, del residencial Raúl Castellón, quienes vuelven a encender el Choliseo con sus pasos de baile.

“Cada vez que toco esa tarima me da unos nervios inmensos, pero sigo bailando como si no hubiera un mañana. La tarima es un lugar donde puedo ser único”, destacó Ramos, de 19 años, afirmando que muchos niños y jóvenes se han beneficiado del esfuerzo que realiza la AVP junto con la organización sin fines de lucro Pompearte desde 2018.

Torres, por su parte, expresó su felicidad de representar su comunidad en Caguas en este esfuerzo, así como de tener la oportunidad de coincidir con participantes de otros caseríos y hacer arte desde la tarima.

“Cada momento en este evento nos presentan cosas nuevas, son procesos bien bonitos, porque en un momento dado los coreógrafos decidieron unir a todos los grupos para practicar el ‘opening’ y luego nos dieron el espacio para que cada grupo haga sus coreografías, pero gracias a esa unión, los maestros decidieron llevar la entrada como la presentación principal de baile que haremos el 18”, resaltó la joven de 17 años, quien dijo que el público gozará de un repertorio diverso y entretenido de principio a fin.

El grupo de baile estará a cargo de abrir la sexta edición del espectáculo que se dará el próximo 18 de junio. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Ambos jóvenes, quienes llevan cuatro años participando en “Residents Got Talent”, coincidieron que la iniciativa provee también un espacio de coexistencia donde, según Ramos, la comunidad puede “expresar algo en las artes que no se puede hacer, a veces, con palabras”.

“Yo pude ir a representar a Puerto Rico en un evento como ‘Stage Colombia’, que fue una oportunidad grande que nunca pensé que podría salir de mi país, incluso, este año vuelvo a representar a la Isla desde ‘Stage Punta Cana’”, reveló.

“A pesar de que nosotros venimos del caserío, tenemos muchísimo talento. Muchas personas no se atreven a enseñar lo que tienen y nosotros, con nuestros maestros y la AVP, nos dieron el empuje para llegar al Choliseo y enseñar lo que nosotros podemos hacer”, indicó Torres.

Sigue fomentando comunidad

Myrna Rivera, directora de Pompearte, manifestó su satisfacción de mantener la gesta de “Our Residents Got Talent”, que inició hace siete años en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, con el fin de proveer un lugar para desembocar sus talentos ante el mundo.

La productora, además, resaltó que participantes de más de 350 residenciales públicos formaron parte de dos “master classes” en las que profesionales del entretenimiento ofrecieron sus consejos sobre la actualidad de la industria, cómo desenvolverse en ella con la tecnología de hoy día y de qué mejorar sus destrezas en el escenario.

“Esto es un compromiso y es importante destacar que el residente puede llevar su talento, pero este trabajo logra unir a las familias, unir a las comunidades, y cuando culmina el evento, AVP celebra la ‘Semana de la Vivienda Pública’, donde se lleva a cabo una actividad de cierre donde reúnen a todo el mundo en las canchas de los residenciales para volver a vivir la emoción de una actividad como la que participaron. Está todo el mundo esperando por un momento como éste”, sostuvo la empresaria, quien compartió que la solidaridad se desenvuelve en gestos como proveer alimentos para los integrantes del espectáculo y el equipo de producción, así como apoyo moral durante los preparativos.

“El proyecto no sólo busca producir talento, sino que los residentes vean las bellas artes como un camino profesional. Ese es nuestro objetivo aquí con esta iniciativa”, apuntaló.

La gala de esta edición tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con alrededor de 15 presentaciones artísticas. “Our Residents Got Talent 6″ será transmitida en vivo a través de las redes oficiales de AVP y la entrada es libre de costo para todos los residentes bonafide de la Administración.