La disciplina dura hasta que llega ese olor a masa recién horneada, a queso derretido, a salsa recién hecha, a ingredientes frescos… a pizza.

En Bayamón, rendirse a esa tentación es casi inevitable. La ciudad cuenta con una variada oferta que combina propuestas artesanales, recetas tradicionales, combinaciones creativas, productos frescos y sabor.

A continuación, una guía para quienes no temen romper la dieta y quieren darse un buen gusto:

Fior Di Grano Pizza Napolitana

Federico Becerra estudió su comida favorita durante diez años hasta que dio con la receta. Dejó los caterings y los bizcochos, y abrió en octubre pasado una pizzería.

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Fior Di Grano, Los Trailers de Bayamón. ( Stephanie Rojas )

De inmediato, se ha convertido en una sensación.

En un tráiler, dos hornos híbridos –de leña y gas– arden a 900°F. Caramelizan las pizzas en 90 segundos.

Pero el éxito radica en su esencia. “Los productos son de alta calidad y vienen de Italia”, indica el bayamonés.

La masa, la salsa, la ricota, el bacon jam y los jalapeños encurtidos son hechos en casa.

El menú contempla opciones para todos los paladares: cuatro quesos, pepperoni con miel picante, mortadela de pistacho.

Becerra comparte su pasión con cuatro jóvenes que le ayudan a correr el negocio. “Ellos son la cara… Somos una familia”, dice.

Al final, solo quiere que sus comensales tengan una “experiencia diferente y que se lleven un poco de Nápoles”.

San Telmo Pizzería

El sueño siempre estuvo. Hasta que a Omar Gamero y Marilú Álvarez Morell se les dio la oportunidad de abrir una pizzería que combina los sabores boricuas y argentinos.

Pizzería San Telmo. ( Stephanie Rojas )

“La receta nadie la sabe. Solo nosotros dos. Es top secret”, confiesa la boricua.

Sí revelan que las pizzas las elaboran con “el mejor producto de la isla” y que la clave está en la preparación diaria de la masa y las salsas.

Llevan diez años. Y su fama se ha consolidado “de boca en boca”, admite el propietario, quien llegó hace más de 35 años.

Hay dos pizzas que destacan en el menú: la San Telmo, de churrasco, chorizo parrillero y chimichurri; y Bahía Blanca, con pollo, jamón, cebolla, tocineta y salsa blanca.

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Pero la favorita de los argentinos es la Fugazzetta, que no lleva salsa, solo aceite de oliva, cebolla, aceitunas verdes y orégano.

“A las pizzas les damos mucho cariño”, destaca Gamero. “Les van a gustar. Son totalmente diferentes”.

Big Genius Pizza

Sin hacer publicidad, esta pizzería no se ha vaciado desde que abrió en 1996.

Big Genius Pizza. ( Stephanie Rojas )

“Los viernes esto se llena y hay gente que espera más de una hora por sus pizzas”, sostiene el gerente Christian Villalonga, quien lleva 22 años allí.

La más vendida es la de combinación, con camarones, chorizo, pimiento, cebolla y setas. Aunque recientemente la de siete carnes está ganando terreno. Y si solo quieres un pedazo, también te lo hacen.

“La calidad siempre ha sido la misma desde que abrimos”, resalta el pizzero Xavier Rivera Rivera. “Nunca hemos bajado la calidad de los productos”.

El ambiente es familiar y ameno. Tan es así que, aseguran, hay personas que solo van para conversar con ellos.

“Y somos la pizzería oficial de los Vaqueros de Bayamón, los indiscutibles campeones del BSN”, afirma con seguridad Rivera Rivera.

Amici Pizza & Cocktails

Una pareja decidió poner un horno de leña en un edificio de 1949 y comenzó en noviembre pasado a hacer pizzas napolitanas.

Amici ( Suministrada )

Era un momento difícil, pero decidieron “echar el resto”, cuenta su propietaria, Diedre Ramos.

Aquí la clave está en que, con harina importada de Italia, elaboran la masa y la dejan fermentar entre 24 y 48 horas.

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“Es lo más auténtico y tradicional posible. Como si viajaras a Nápoles y te comieras una pizza. Y con tomate San Marzano, no puede ser otro”, explica el chef Otto Cruz.

Del menú destaca la margherita, la de prosciutto, la Vaquera –con chicharrones– y la Donnie Brasco, con chorizo serrano y queso de cabra.

Y para romper con “la rutina de cerveza y pizza”, decidieron complementarlo con alta coctelería.

Además de tragos con toques de pepperoni o burrata, el insigne es el Doña Probi, en honor a la película Maruja (1959), filmada en el establecimiento.

“Nos tienen que contar un bochinche y nosotros le contamos uno de Amici”, avisa Ramos.

Luis Pizza Palace

Luis Pizza. ( Suministrada )

Si de tradición se trata, esta pizzería opera desde 1964 y ha sido la escuela de muchos pizzeros de la zona.

“Mantenemos el mismo sabor y consistencia desde hace 62 años. El secreto es que se prepara la masa diariamente y el queso es de primera”, revela Rigoberto López, actual propietario.

Además, esa receta exitosa incluye un horno de piedra y el servicio. “Los hacemos sentir como en familia”, añade.

Tanto es así que López narra que tiene clientes que se fueron a vivir a Estados Unidos, pero que cuando regresan al país, lo primero que hacen es visitarlo.

“Muchos nos comparan con las pizzas de Nueva York, pero yo fui, las probé y las nuestras son superiores”, considera.

En el menú cuentan con las tradicionales de queso, vegetales, combinación, todas las carnes y pionono.

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“Le hemos servido a tres generaciones”, apunta la copropietaria Diana Colón. “La gente viene a recordar los tiempos cuando se conocieron. Y ahora vienen hasta con los nietos”.

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Bayamón cuenta con una variedad de lugares que sirven pizzas para todos los gustos y presupuestos.

Otros establecimientos que completan la lista son: