Hay un único objetivo: que nada le impida a un graduando disfrutar de su noche de prom.

Con eso en mente, varios municipios y entidades han desarrollado iniciativas para que los estudiantes que así lo quieran o necesiten encuentren ese atuendo perfecto que les haga brillar en su gran noche.

Los organizadores insistieron en no tener vergüenza de participar, ya que las actividades han sido diseñadas para que cada persona se sienta cómoda y bien atendida.

“Es como si entraras a una boutique. Una persona te recibe y te lleva de la mano para que encuentres lo que buscas”, sostuvo Ivelisse López, organizadora de Viste tu sueño.

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Los ajuares, donados por la comunidad y hasta por boutiques, se encuentran en excelentes condiciones y algunos nunca han sido utilizados.

Y además de ayudar al medioambiente con la reutilización, la adquisición de uno de estos vestidos representará para las familias del país un ahorro significativo que puede rondar los $200.

A continuación, algunas de estas actividades:

Viste tu sueño

Más de 200 trajes estarán disponibles el próximo 21 de abril en el Club de Leones de Mayagüez.

Aunque las graduandas tienen prioridad, “es para todo el que necesite, incluyendo a mamá y abuela”, indicó López, quien es coach profesional.

Cualquier persona del archipiélago puede asistir a esta segunda edición, que se llevará a cabo de 2 a 7 p.m. y que contará con refrigerios.

Senior Prom Princess

La iniciativa se celebrará el 25 de abril en el Complejo Ferial de Ponce de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cualquier graduanda de 8vo o 12mo grado, sin importar el municipio, podrá seleccionar sin costo el traje que más le guste.

El evento, que la oncóloga Anna Di Marco realiza desde hace más de una década, cuenta con el respaldo de la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez.

“Creemos firmemente en el poder de los sueños y en la importancia de brindar oportunidades a nuestras jóvenes para que se sientan seguras, elegantes y llenas de esperanza en una noche tan significativa como su prom”, indicó la primera ejecutiva municipal.

Sueños con estilo

Para que todos tengan la oportunidad de asistir a su prom, el Municipio de Cidra trasladará este año su programa directamente a las escuelas.

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Del 4 al 8 de mayo, visitarán los planteles y los estudiantes podrán seleccionar directamente sus trajes, el calzado y hasta accesorios, tanto para varones como féminas.

“Queremos que todos tengan acceso y se sientan incluidos en un momento tan importante para ellos y sus familias”, expresó en declaraciones escritas la primera dama, Stephany Rivera Cruz, quien impulsa la iniciativa.

Si algún estudiante se ausenta el día de la visita, se realizará una exhibición final en el Salón de Conferencias de la alcaldía el 12 y 13 de mayo.

También se regalarán, a través de dinámicas y sorteos, certificados de maquillaje, estilismo y recorte de cabello.

Los beneficiarios deben evidenciar que son residentes del municipio.

Ciales te viste pa’l prom

La entrega oficial se llevará a cabo el 1 de mayo en el centro de convenciones del municipio a las 6:00 p.m.

La iniciativa del alcalde Jesús Edgardo Resto Rivera, junto al programa 2 Generaciones, busca ayudar a estudiantes cialeños a disfrutar de su prom.

“Todas las jóvenes interesadas en recibir un traje pueden darse cita para escoger el suyo”, indicó en sus redes sociales.

San Juan te viste pa’l prom

En un salón tipo boutique, los estudiantes del Municipio de San Juan junto a sus familias podrán asistir a la actividad mediante cita previa y seleccionar sus atuendos en un ambiente cómodo y acogedor.

Para participar, los estudiantes deberán llenar un formulario que la alcaldía entregará a las escuelas.

La actividad, que se celebrará en el Coliseo Roberto Clemente, contará con más de 2,000 vestidos tanto para féminas como varones. Algunos de ellos fueron donados por D’Royal Bride.

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“Queremos que cada joven pueda mirarse al espejo y sentirse seguro, orgulloso y listo para celebrar sus logros junto a mamá y papá cuando así lo deseen”, expresó la primera dama, Maritere González, en declaraciones escritas.

“Por eso ampliamos este esfuerzo para incluir vestimenta para toda la familia, porque detrás de cada estudiante hay una historia de sacrificio y amor que merece celebrarse con dignidad”, añadió.

Vestido de prom

El Municipio de Caguas también cuenta con una iniciativa en la que, a través de trabajadores sociales, seleccionan a 14 participantes, una pareja por cada escuela superior, con necesidades económicas.

La actividad, impulsada por la primera dama, Ivelisse Orozco, no solo le consigue a las graduandas el traje perfecto, sino que también le alquilan la etiqueta a los varones y cubren los servicios de un arreglo personal.

La selección se llevará a cabo a finales de abril.