¡A gozar el wikén!
Toma nota de las actividades que hay de cachete este fin de semana alrededor de la Isla.
Patronales de Aguada
Todo el fin de semana en la Plaza de Festivales Carlos Ruiz (en la avenida Nativo Alers de Aguada). Con machinas, kioscos, artesanos, trovadores y más. El viernes en tarima están DJ Evol, Pao Pao y Miky Woods. El sábado hay show infantil con Dino Aventuras y El Trotamundos, seguidos por La Sociedad, Charlie Sepúlveda, A Son De Guerra y El Gran Combo. El domingo les toca a Bomba Clandestina, Fusión Jíbara, Son De Barrio y Jeremy Bosch.
Patronales de Vega Baja
Todo el fin de semana en la plaza de recreo José F. Náter. Con kioscos, artesanos, reinado, música en vivo y machinas. El viernes con la música de DJ Sergio, Los Rabanes, Javiielo y Joyce Santana. El sábado cantan Alex D’ Castro, Algareplena y Melina León; y el domingo hay un rumbón de pueblo desde la 1:00 p.m. A las 4:00 p.m. es el show de Shabum, seguido por el Tributo Caballero de la Salsa, Kitín Rosario y su orquesta y el cierre con Willie Rosario y su orquesta.
Patronales de Yabucoa
El domingo en la concha acústica (Carr. PR-182). Con música, juegos, artesanías, comida y más para que disfrutes en familia. Habrá un 10k a las 6:00 a.m., mercado agrícola y a las 2:00 p.m. es el reinado y el desfile campesino. Desde las 11:00 a.m. la acción en tarima la ponen el Coro de Campanas Municipal, show de personajes infantiles, competencia de trovadores, Salsa con Jacob Z, Banda El Golpe, la Tribu de Abrante y Oscarito “El Más Loco”.
Ven Pa’l pueblo
El viernes, desde las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera en Trujillo Alto. Vive una noche de arte, cultura, música y gastronomía. Con la música en tarima de Grupo Verzace y Santa y los Santos.
Festival Nacional del Cabro
Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en El Malecón de Cataño (Ave. Las Nereidas). Con competencia de cabras lecheras, Pasarela de las cabras, exhibición de cabras y ovejas, La granja de Fausto, exhibiciones de plantas ornamentales, de cabritos enanos, y kioscos de comida como fricasé de cabro, y café con leche de cabra.
Bomba en Cabo Rojo
Toque de bomba abierto, así que llégale con tu barril o tu falda. Con música de Minirka Cabán, Julie Laporte y Sixto Javier Mercedo. Habrá artesanías y más. El sábado desde las 6:00 p.m. en la Marina de Puerto Real, Cabo Rojo.