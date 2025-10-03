Patronales de Aguada

Todo el fin de semana en la Plaza de Festivales Carlos Ruiz (en la avenida Nativo Alers de Aguada). Con machinas, kioscos, artesanos, trovadores y más. El viernes en tarima están DJ Evol, Pao Pao y Miky Woods. El sábado hay show infantil con Dino Aventuras y El Trotamundos, seguidos por La Sociedad, Charlie Sepúlveda, A Son De Guerra y El Gran Combo. El domingo les toca a Bomba Clandestina, Fusión Jíbara, Son De Barrio y Jeremy Bosch.

Patronales de Vega Baja

Todo el fin de semana en la plaza de recreo José F. Náter. Con kioscos, artesanos, reinado, música en vivo y machinas. El viernes con la música de DJ Sergio, Los Rabanes, Javiielo y Joyce Santana. El sábado cantan Alex D’ Castro, Algareplena y Melina León; y el domingo hay un rumbón de pueblo desde la 1:00 p.m. A las 4:00 p.m. es el show de Shabum, seguido por el Tributo Caballero de la Salsa, Kitín Rosario y su orquesta y el cierre con Willie Rosario y su orquesta.

Patronales de Yabucoa

El domingo en la concha acústica (Carr. PR-182). Con música, juegos, artesanías, comida y más para que disfrutes en familia. Habrá un 10k a las 6:00 a.m., mercado agrícola y a las 2:00 p.m. es el reinado y el desfile campesino. Desde las 11:00 a.m. la acción en tarima la ponen el Coro de Campanas Municipal, show de personajes infantiles, competencia de trovadores, Salsa con Jacob Z, Banda El Golpe, la Tribu de Abrante y Oscarito “El Más Loco”.

Ven Pa’l pueblo

El viernes, desde las 6:00 p.m. en la calle Muñoz Rivera en Trujillo Alto. Vive una noche de arte, cultura, música y gastronomía. Con la música en tarima de Grupo Verzace y Santa y los Santos.

Festival Nacional del Cabro

Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en El Malecón de Cataño (Ave. Las Nereidas). Con competencia de cabras lecheras, Pasarela de las cabras, exhibición de cabras y ovejas, La granja de Fausto, exhibiciones de plantas ornamentales, de cabritos enanos, y kioscos de comida como fricasé de cabro, y café con leche de cabra.

Bomba en Cabo Rojo

Toque de bomba abierto, así que llégale con tu barril o tu falda. Con música de Minirka Cabán, Julie Laporte y Sixto Javier Mercedo. Habrá artesanías y más. El sábado desde las 6:00 p.m. en la Marina de Puerto Real, Cabo Rojo.