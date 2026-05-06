Tras 28 años de “pintarse la cara como una guacamaya en peligro de extinción” y llevar todas las ocurrencias del mundo de la farándula con su picardía y franqueza, Dreuxilla Divine está lista para soltar todo lo bueno y malo en su nuevo “stand-up comedy” titulado “No todo es tan Divine”.

La transformista compartió con Primera Hora que la nueva pieza, que tendrá su puesta en escena el viernes 8 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce, surgió por un acercamiento del productor Florentino Rodríguez, de la compañía teatral Aragua, que mostró su interés por llevar un espectáculo solitario donde el público boricua pudiera conocerla mejor, sin tapujos ni distracciones.

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“Yo decía: ‘¿qué quiere Florentino?’. Porque él está acostumbrado a hacer producciones grandes, y ahí yo pensé que iba a estar en ‘La Charca’ de Manuel Zeno Gandía, o ‘La Carreta’ de René Marqués, o hasta ‘La casa de Bernarda Alba’ de Federico García Lorca, pero cuándo él me dijo que me quería para un ‘stand-up’ ahí me detuve, porque llevar esto a la Sala Experimental es otra cosa, ya la gente está acostumbrada a mi estilo, que soy bastante fuerte, bastante gráfica hablando, y ahí dije que había que sumarle el elemento del monólogo", expresó Dreuxilla, en entrevista telefónica.

La artista manifestó que el proyecto busca no sólo celebrar a la icónica figura que nació en el día de Año Nuevo de 1998, sino dejar a esta diva sacar todos los secretos que lleva de sus casi 25 años en los medios de comunicación tradicionales.

“A Dreuxilla le han pasado muchas situaciones que la gente desconoce, y la gente le tiene mucho cariño a ella, y la gente se da cuenta cuando Dreuxi deja de estar en la tele de momento, y quieren saber qué pasó con ella en Telemundo, en Wapa TV, si tuvo un lleva y trae con una animadora, y eso yo lo voy a hablar por primera vez con nombres y apellidos. Así que hay que ir buscando abogado”, dijo la figura, entre risas.

Pero la boricua también quiere darle espacio a una figura importante, la mente detrás de todo este proceso: Nelson Roldán.

“Ya la gente me conoce en las redes, me han visto sin maquillaje, me ha visto haciendo otras cosas, ya saben quién está detrás de Dreuxilla, así que llegó el momento para que la gente conozca quién es él, qué hay detrás de él”, manifestó el egresado del bachillerato de Telecomunicaciones y Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón, dejando claro que aunque su tiempo con Dreuxilla no será eterno, todavía le queda mucho por hacer con ella.

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¿Pero en qué se diferencian Nelson y la titi Dreuxi? La misma “drag queen” resaltó que Dreuxilla es una diva que le encanta el faranduleo y Nelson, quien se pone el sombrero de ‘mánager’, es todo lo contrario.

“Él detesta el maquillaje, le molesta comprar ropa de mujer, cuando estoy de nene soy todo lo contrario a mi personaje”, sostuvo. “Dreuxilla proyecta, ella es perra, y si te gusto bien y si no, también. Nelson no es así, es más introvertido, le gusta estar solo, ir a la playa, ir al cine, es un tipo bien aparte. Pero Dreuxi es la desordená, la que janguea, la que bebe; yo soy otra cosa y eso es lo que quiero exponer, quiero que conozcan más la sensibilidad, la vulnerabilidad de él”, apuntaló.

La también productora destacó que llevar esta personaje no es poca cosa, dado que sin ella, no habría techo para descansar, ni comida para subsistir.

“Yo me visto como Dreuxilla para entretener y hacerte reír, yo no me visto de Dreuxilla para darte ‘look’ a otra compañera transformista; de eso no se trata, y el arte del ‘drag’ es drama, y tiene que haber drama, y mi drama no es real. Es creado para una ilusión óptica, lo que pasa es que la gente lo toma personal y no lo entiende, ¿pero qué puedo hacer yo?”, resaltó.

Los boletos para “No todo es tan Divine” están disponibles en TicketCenter.