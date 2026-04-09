Este sábado, 11 de abril se celebra el Festival del Día del Niño en el Museo del Niño de Carolina con una oferta que incluye espectáculos infantiles, ilusionismo, personajes, feria del libro y talleres, con entrada libre a las actividades exteriores y ofertas especiales de entrada al museo.

La actividad transcurrirá de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, principalmente en el área de los jardines del museo.

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones del ilusionista Jorge Noda, del Circo Caravana, Plim Plim, Spidey, Moana & Maui, personajes y payasos. Además habrá una Feria del Libro y el Mercado Guayabas.

Las presentaciones en los jardines son libres de costo y la entrada al museo será gratuita para menores de 14 años.