Island Fest regresa en 2026 con una nueva edición cargada de deporte, competencia y actividades para toda la familia, los días 30 y 31 de mayo en el Complejo Deportivo del Este en Caguas.

El evento, que se ha consolidado como una de las principales experiencias de fitness y entretenimiento en Puerto Rico, reunirá a atletas, corredores y entusiastas del deporte en un fin de semana de intensa actividad física y convivencia comunitaria.

Tras el éxito de su pasada edición, en la que participaron más de 450 corredores en el 5K y se registraron miles de visualizaciones en su transmisión digital, Island Fest vuelve a apostar por una producción ampliada, con respaldo de entidades de seguridad y servicios médicos para garantizar una experiencia organizada y segura.

PUBLICIDAD

Para 2026, el Island Fest 5K regresa el domingo, 31 de mayo, con un formato renovado que busca incluir tanto a corredores experimentados como a principiantes. La propuesta mantiene su enfoque inclusivo bajo el lema “¡Córrelo o camínalo!”, promoviendo la actividad física como una experiencia accesible para toda la comunidad.

“Queremos que cada persona se sienta parte del Island Fest. No importa si corres o caminas, lo importante es moverse, disfrutar y vivir la energía que caracteriza este evento”, expresaron los organizadores.

Además del 5K, el festival contará nuevamente con una competencia de CrossFit licenciada, considerada una de las más grandes de Puerto Rico. La misma se desarrollará durante dos días e incluirá categorías masculinas y femeninas desde niveles juveniles hasta RX.

Las pruebas abarcarán disciplinas como levantamiento olímpico, gimnasia, powerlifting y entrenamiento funcional, fomentando la competencia de alto nivel y el sentido de comunidad entre los atletas participantes.

Island Fest 2026 reafirma así su compromiso con el deporte, la salud y la integración familiar en un evento que continúa creciendo en alcance y participación en la isla.

Para más información, los interesados pueden acceder a las redes sociales oficiales del evento y a la plataforma TicketCel.com.