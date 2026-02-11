El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina anunció el regreso de las tradicionales Noches de Galería, una iniciativa cultural que este año se reinventa con un nuevo concepto que integra música en vivo, kioscos gastronómicos, feria de artesanías y mercado agrícola, como parte de la celebración del mes del amor y la amistad.

La actividad se llevará a cabo el viernes, 13 de febrero, desde las 6:00 p.m., en la Plaza de Recreo Rey Fernando III, ubicada en el Distrito Cultural de Carolina. El evento está diseñado para ofrecer a residentes y visitantes un espacio de sano compartir familiar, al tiempo que promueve el talento local y fomenta el desarrollo económico del municipio.

La velada contará con la presentación especial de la Orquesta de Conciertos de Carolina, bajo la dirección del maestro Franky Suárez, quienes ofrecerán un homenaje musical dedicado al amor con interpretaciones en diversos géneros. Además, el artista Eggie Figueroa rendirá tributo a los éxitos del cantautor Franco de Vita.

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, destacó que la iniciativa busca fortalecer tanto el ámbito cultural como el económico de la ciudad.

“Con el regreso de las Noches de Galería estamos creando un espacio donde la comunidad puede disfrutar de la música en vivo que tanto les gusta, pero también es una plataforma directa para que nuestros artesanos y emprendedores presenten sus productos. Será una noche agradable, donde celebramos el amor y la amistad mientras impulsamos el desarrollo económico y la cultura que distingue a Carolina”, expresó el ejecutivo municipal.

Según explicó Aponte, la integración de una feria artesanal y un mercado agrícola responde al interés de fortalecer la economía creativa local, brindando exposición a pequeños comerciantes y productores en un evento de amplia convocatoria.

La feria incluirá piezas de joyería, vitral, barro, jabones artesanales, ungüentos naturales y libros, entre otras creaciones originales. Por su parte, el Mercado Agrícola Guayaba ofrecerá frutas, vegetales, viandas y plantas cosechadas por agricultores locales, promoviendo el consumo de productos frescos y una alimentación más saludable.

El municipio informó que el evento contará con un ambiente organizado y seguro. Los asistentes tendrán disponibles espacios de estacionamiento en Plaza Centro, el estacionamiento de la Torre Médica San Fernando y San Fernando Plaza.