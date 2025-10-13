Sobre 10,000 personas disfrutaron el domingo del Festival Tito Rojas en Humacao, donde la salsa reinó para los amantes de la música tropical y los bailadores.

Público de toda la Isla llegó a las inmediaciones del Coliseo Marcelo Trujillo Panisse para una jornada que combinó cultura, gastronomía, artesanías y mucha salsa en homenaje al legado de uno de los íconos del género y un hijo predilecto de la ciudad.

El festival contó con la participación de destacados exponentes de la música como Edgar Daniel, Pedro Conga, Bobby Valentín, Don Perignon y La Puertorriqueña, Willie Rosario, Alex Sensation y El Gran Combo de Puerto Rico, quienes encendieron la tarima en un ambiente de celebración, respeto y orgullo por el legado de Tito Rojas.

La Oficina de Cultura y Turismo del municipio organizó el recorrido turístico “Vida de Tito Rojas”, una exhibición con memorabilia, fotografías y anécdotas que conmovió a cientos de asistentes que recordaron al intérprete de “Señora de madrugada” y “Siempre seré”.

“Este festival representa el alma y la esencia de Humacao. Tito Rojas fue más que un artista: fue un símbolo de esfuerzo, humildad y pasión. Hoy celebramos su vida y su legado con el cariño y el respeto que nuestro pueblo le tiene. Gracias a todos los que hicieron posible este hermoso evento”, expresó la alcaldesa Rosamar Trujillo Plumey. “Siento un gran orgullo de poder firmar una ordenanza que inmortaliza la memoria de Tito Rojas y su contribución a nuestra cultura. Este festival llegó para quedarse. Es un compromiso con la música, con la familia Rojas y con todo un pueblo que ama sus raíces”, añadió.