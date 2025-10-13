Se empaqueta el Festival Tito Rojas en Humacao
Más de 10 mil amantes de la salsa de toda la Isla llegaron hasta Humacao para celebrar el legado del Gallo Salsero.
PUBLICIDAD
Sobre 10,000 personas disfrutaron el domingo del Festival Tito Rojas en Humacao, donde la salsa reinó para los amantes de la música tropical y los bailadores.
Público de toda la Isla llegó a las inmediaciones del Coliseo Marcelo Trujillo Panisse para una jornada que combinó cultura, gastronomía, artesanías y mucha salsa en homenaje al legado de uno de los íconos del género y un hijo predilecto de la ciudad.
El festival contó con la participación de destacados exponentes de la música como Edgar Daniel, Pedro Conga, Bobby Valentín, Don Perignon y La Puertorriqueña, Willie Rosario, Alex Sensation y El Gran Combo de Puerto Rico, quienes encendieron la tarima en un ambiente de celebración, respeto y orgullo por el legado de Tito Rojas.
La Oficina de Cultura y Turismo del municipio organizó el recorrido turístico “Vida de Tito Rojas”, una exhibición con memorabilia, fotografías y anécdotas que conmovió a cientos de asistentes que recordaron al intérprete de “Señora de madrugada” y “Siempre seré”.
“Este festival representa el alma y la esencia de Humacao. Tito Rojas fue más que un artista: fue un símbolo de esfuerzo, humildad y pasión. Hoy celebramos su vida y su legado con el cariño y el respeto que nuestro pueblo le tiene. Gracias a todos los que hicieron posible este hermoso evento”, expresó la alcaldesa Rosamar Trujillo Plumey. “Siento un gran orgullo de poder firmar una ordenanza que inmortaliza la memoria de Tito Rojas y su contribución a nuestra cultura. Este festival llegó para quedarse. Es un compromiso con la música, con la familia Rojas y con todo un pueblo que ama sus raíces”, añadió.