El Municipio de Naranjito anunció la celebración del esperado Festival del Fricasé, un evento familiar que reunirá gastronomía típica, música en vivo y artesanos locales el domingo, 7 de junio desde las 10:00 de la mañana.

La actividad contará con una amplia variedad de kioscos donde el público podrá degustar diferentes versiones de fricasé, preparados por comerciantes y cocineros del área, destacando uno de los platos más tradicionales de la cocina puertorriqueña.

“En Naranjito nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones y de la calidez de nuestra gente. Este Festival del Fricasé será una gran celebración familiar donde podrán disfrutar de nuestra gastronomía, música, artesanía y del talento de nuestros productores locales”, expresó el alcalde Orlando Ortiz.

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“Invitamos a todo Puerto Rico a que nos visite el próximo domingo, 7 de junio y viva una experiencia llena de sabor, cultura y alegría en nuestro pueblo”.

Uno de los momentos más esperados será la confección de un gigantesco fricasé de pollo, que se elaborará en vivo como parte de las atracciones principales del evento.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con la participación de artesanos y agroempresarios de toda la isla, quienes exhibirán y venderán productos locales, fomentando el desarrollo económico y cultural.

La jornada también tendrá un fuerte componente artístico con presentaciones musicales de Charlie Aponte, el Trío Los Condes, La Voz más alta del merengue, así como un tributo a Tony Croatto.

El programa se complementa con la participación de niños trovadores, la Marching Band y el Grupo de Baile 869 del programa de Bellas Artes municipal, además de la presentación de Guateque: Ballet Folclórico de Puerto Rico.

“El Festival del Fricasé busca resaltar nuestras tradiciones culinarias y ofrecer un espacio de encuentro familiar donde se celebre la cultura, la música y el talento local”, añadió el alcalde.

El evento promete convertir a Naranjito en punto de encuentro durante el primer fin de semana de junio, con una jornada cargada de sabor, música y ambiente festivo.