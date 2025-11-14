Festival Cultura Mundial en Arecibo

Todo el fin de semana en en la Marginal Víctor Rojas. Celebra las culturas del mundo con música, gastronomía, artesanía y vestimentas típicas internacionales. Viernes desde las 8:00 p.m. con música de Álvaro Duque seguido por Andy Montañez y Nino Segarra. El sábado empieza a mediodía con Clean Metal Steel Band, seguido por el ballet del Perú, Xino Carrasco y su Grupo (España), Perico Ripiao (República Dominicana), Tributo a Kany & Ednita, Norberto Vélez y Joseph Fonseca. El domingo se presentan a partir de mediodía, el Ballet Folklórico Sabor Boricua, seguido por el desfile de delegaciones, Ballet Citlali México, Orquesta Los Friends, Mariachi Nuevo Garibaldi, Andrés Jiménez y el junte de Michael Stuart, Kenny Cruz, Omi Cardona y Primi Cruz.

Carnaval El Mabí

Todo el fin de semana en la plaza Luis Llorens Torres de Juana Díaz. Con kioscos, artesanos y mucha diversion. El viernes inicia con Las Monjas Raperas y Pusho en tarima. El sábado se presentan talentos de distintas academias y grupos de baile; y el domingo son las actividades alusivas al día de carnaval.

Festival del coquito navideño

Todo el fin de semana en la plaza Gilberto Concepción de Gracia de Vega Alta. Coquitos artesanales, artesanías, música navideña y mucha diversion navideña. El viernes con Los Cantores de San Juan, Grupo Ryico y Moncho Rivera. El sábado están San Juan-Habana, tributo a Ednita Nazario y Arnaldo “El más querido”. El domingo se presentan Elliot Knight, Orquesta Abran Paso, Julio César Sanabria y Toño Rosario.

Bomba en Río Piedras

El viernes a las 9:00 p.m. en El Boricua (calle Saldana #5, en el casco de Río Piedras) Con Las BomPleneras junto a Sabora Rumba y Ausuba.

Plenazo y encendido navideño

Sábado desde el mediodía en la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda (calle Rafael Cepeda Atiles #344, Santurce). Habrá venta de almuerzos, refrigerios y gustitos criollos. Con la música de Grupo Cangrejo y Plenazo (dirigido por Llonsi Martínez).

Bombazo vaquero

El sábado a las 6:00 p.m. en la plaza Ignacio Zorrilla (entrando por la Escuela Agustín Stahl, al final, en el casco de Bayamon). Mercado artisanal y bomba nuena con el Taller Palenque.

Festival de Pascuas en Jardín Botánico

El sábado y el domingo en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Habrá venta de pascuas, artesanos, mercado agrícola, granja de animales, comida típica y muchas sorpresas. El sábado es la apertura es a las 9:00 a.m. con talleres educativos sobre pascuas y huertos, feria agrícola y artisanal, y presentaciones artísticas y actividades infantiles. El domingo habrá talleres de bienestar y presentación musical del Coro de la Universidad.

Festival Maricao sabe a café

El sábado y el domingo en el Centro Vacacional del Monte del Estado. Con marcas locales de café, artesanos y artistas. Sábado, en tarima, están Bomba Clandestina, Adoradores de mi Tierra, Itá Bajari y Moisés Cancel. El domingo, Grupo Banda Acordes`, Bomba De La Mar, Tanisha Acústico y Harold Pratts y Jíbara Banda.

Calle Loíza Culinary Fest

El domingo, la concurrida calle santurcina se pone las botas con la 8va edición de este festival. Con la participación de sobre 30 restaurantes, barras y pequeños negocios en un día de gastronomía, coctelería, música y compras.

Encendidos por toda la Isla

En Aguas Buenas

Todo el fin de semana en la plaza pública de Aguas Buenas se celebra el Festival Navideño con música, kioscos de comida y bebida, espectáculos para los chicos y más. El viernes hay música con Plena Libre, Pirulo y la Tribu y Limi-T 21. El sábado cantan Julio César Sanabri, La Mulenze y Toño Rosario. El domingo hay show de Inside Out, seguido por trovadores y la orquesta de Don Perignon.

En Cabo Rojo

Sábado en la Plaza del Pescador. Encendido navideño con la participación de La Tuliband, Católica Dancers, los Explosive Dancers, Rumba Caliente y la llegada de la Caravana Coca Cola con un invitado muy especial: Santa Claus.

En Hatillo

El viernes en el parque pasivo Ángel Vélez del barrio Bayaney. Habrá música, artesanos, las tradicionales decoraciones navideñas y mucha alegria desde las 7:30 p.m. Con la música de Victoria Sanabria y Herminio de Jesús.

En Lares

El domingo en la Plaza de los Patriotas será el encendido de a Navidad lareña. Habrá artesanías, comida típica y mucho espíritu navideño. La música arranca a la 1:00 p.m.

En Ciales

El viernes en la plaza de recreo desde las 6:00 p.m.

En Cataño

El viernes desde las 6:00 p.m. en la tarima Edwin Rivera Sierra, en el Malecón. Con la música de Bobby Valentín, Los Cantores de Bayamón y la Tuna Segreles.

En San Juan

El viernes desde las 4:00 p.m. en el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico en Hato Rey. Disfruta de las luces y la música de Freddie Kenton, Alex D’ Castro, A Son de Guerra, Grupo Tentación y Víctor Roque y La Gran Manzana.

En Arroyo

El viernes en la plaza pública desde las 6:00 p.m. Con la parada navideña y música con Andrés Jiménez.

En San Sebastián

El sábado en la plaza pública, desde las 6:00 p.m. Con estampas navideñas, Santa Claus en trineo y fuegos artificiales, y música de Los Cantores de Bayamón, la obra “Alice in Wonderland” y el taller de baile del Municipio de San Sebastián.