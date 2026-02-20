Festival del frío

Todo el fin de semana en La Hacienda Villa Sotomayor en Adjuntas (Carr. PR-522 km. 0.2 Bo. Garzas). Disfruta de la temporada mas fría de Puerto Rico con nuevas actividades, eventos especiales, gastronomía y mucho más. Con música de Juancho, Algareplena, Los Cantores de Puerto Rico, Los Hijos de Puerto Rico, Gustavo Laureano, Orquesta Mi Libertad y Tito Auger.

Rincón Volky Fest

Todo el fin de semana en la Plaza de la Amistad de Rincón. Disfruta de este evento lleno de autos clásicos, música y buena vibra. El viernes es el Party de Los Ochentosos con DJ Blanco y Banda La Octava. El sábado desde la mañana hay boxeo juvenil y música con niños cuatristas, Banda Filobiosis, Pirulo y La Tribu, y DJ by SkyWet. El domingo es el desfile y fiesta familiar con música de JA, el show de Morce y Cuajo, pleneros y grupo Primera Impresión.

PUBLICIDAD

Viernes de salsa en Isabela

El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Fiesta en Paseo de los Artistas

Sábado desde las 5:00 p.m. en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro (calle Padial), Caguas. Evento artístico y gastronómico al aire libre con presentaciones de músicos en vivo, declamación de poesía, teatro, talleres, presentaciones de baile y danza, y más.

Bombazo Vaquero

Sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Ignacio Zorrilla en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con música a cargo del Taller Palenque.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Lectura y naturaleza

Sábado a las 10:00 a.m. en la Reserva Natural Hacienda La Esperanza en Manatí. Para la Nauraleza celebra “Vamos a leer en la naturaleza”, para fomentar la lectura en los más pequeños, mientras exploran y se conectan la naturaleza. La actividad es gratuita, pero los espacios son limitados.

38vo Carnaval Vegalteño

Sábado desde las 10:00 a.m. en la plaza pública Gilberto Concepción de Gracia. Con artesanías, desfile y coronación, kioscos y buena música con Sabor a Plena, Bombazo de la Central, show de Puerto Rico Gana, ballet folclórico Al Ritmo del Coquí y Andrés Waldemar.

Festival de La Chiringa

Sábado y domingo en Western Hay Farm (Carr. PR-305 km 2.4) en Lajas. Con artesanos, machinas, payasos, juegos típicos, competencia de chiringas, paseos en trencillo y paseos en helicóptero y música. El domingo serán las competencias a partir de las 2:00 p.m. (inscripciones abren a las 10:00 a.m.) con premios a la chiringa más grande que vuele, la que más tiempo vuele, la más original, la más pintoresca, la más pequeña que vuele, la más pequeña artesanal.