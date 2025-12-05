Fiestas patronales de Corozal

Todo el fin de semana en el estadio Howard T. Jason con música, gastronomía, espíritu navideño y ambiente familiar. El viernes en tarima están Radio Maníaco, Milly Quezada y Bobby Valentín. El sábado hay show infantil con Angelito Creativo seguido de Banda Sí Señor, LUVA y Tito El Bambino. El domingo están Herencia Musical, Christian y Modesto Nieves, Doble Mambo, Plenéalo, Charlie Aponte y Joseph Fonseca.

Festival Navideño del Combate

Todo el fin de semana en el parque recreativo del barrio El Combate de Cabo Rojo. Con kioscos, música, artesanos y desfile de botes y volkys iluminados. El viernes en tarima estaran Plena Taína, La Tuna Fish y Willito Otero. El sábado es la concentración de botes iluminados y presentación de Tre3rengue, Sazón Criollo y La Kandela. Y el domingo es el Auto Show y en tarima Grupo Fénix, payasa Bombomcita, Conjunto Son Libre, desfile de camiones y Rumba Caliente.

Festival típico cultural de Quebradillas

Todo el fin de semana en la plaza de recreo. Con kioscos, artesanos, música y encendido navideño. El viernes a las 7:00 p.m. es la noche de talentos seguida por el encendido navideño. El sábado se presentan el Diamante del Cuatro y Herminio De Jesús. El domingo están Decimanía y José Novoa.

Fiestas patronales de Lares

Todo el fin de semana en la Plaza de los Patriotas. Con artesanos, música, kioscos y actividades para toda la familia. Viernes con los grupos Weekend y Makein, y Charlie Aponte. El sábado están Angie y su Grupo, Los Románticos, Grupo Échale, N3 Amigos, el junte de Papucho (Grupo Wao), Raul Armando (ex integrante de Karís) y Manuel (Zona Roja), y Christian Alicea. Y el domingo es el show de las Payasas Nadioska y Lulichuli, John Echevarría y trovadores, El Super Trío, Tributo a Alex El Bizcochito y Rumba Caliente.

Trovadores del mundo

Todo el fin de semana en con delegaciones de Puerto Rico, Islas Canarias, Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile. Viernes estarán en Utuado, a las 6:00 p.m., en el Complejo Ángel “Lile” Medina; el sábado a las 6:00 p.m. en la plaza pública de Ciales y el domingo desde las 2:00 p.m. en la plaza pública de Hatillo.

Fiestas Patronales de Vega Alta

Todo el fin de semana en la plaza pública Gilberto Concepción de Gracia. Con artesanos, kioscos, reinados y diversion para el corillo. El viernes desde las 6:30 p.m., la música la ponen Valeria Morales, Joseph Fonseca, Algareplena y Los Rabanes. El sábado después del reinado van Algarete y Tonny Tun-Tun; y el domingo desde las 3:00 p.m. la orquesta de Elliot Knight, Show de Payasos, Grupo Alambre Dulce, Anthony Colón y El Chaval de la Bachata.

Fajardo enciende la Navidad

Todo el fin de semana en frente a la casa alcaldía. Con kioscos, artesanos, exposiciones, música y más. El viernes es el encendido navideño y hay participación de escuelas y centros educativos. El sábado se pesenta la orquesta de conciertos de la Escuela Municipal de Bellas Artes; y el domingo a las 5:00 p.m., en el Colmado Placitas Las Calderonas, es la parranda de Navidad; y en el parque pasivo de Las Croabas, a las 2:00 p.m., es el Día de la Arepa Caridura y a las 7:00 p.m. es el encendido navideño de Las Croabas.

Parrandas tradicionales en Morovis

Viernes y sábado, saliendo a las 5:00 p.m. desde la Alcaldía recorriendo varias comunidades.

Salinas enciende la Navidad

Viernes y sábado en la plaza pública. Con kioscos, artesanos y mucha música. El viernes desde las 6:30 p.m. es el encendido y además habrá música de la Tuna de Cayey, Los Sabrosos del Merengue y el desfile de escuelas y la banda municipal de la Escuela Municipal de Bellas Artes. El sábado se realizará el Salinas Christmas Boat Parade a las 6:00 p.m. en la Ventana al Mar Caribe, con la música del grupo Son de Aquí, MVP y la presentación de la Escuela de Bellas Artes Ivana Zayas Ortiz.

Navidad es Mayagüez

Viernes y sábado en la plaza Cristóbal Colón. Kioscos, artesanías, machinas y música toda la temporada festiva. El viernes se presentan Ángeles Prietos y Los Cantores de San Juan. El sábado suben a tarima la Tuna de Cayey y Barreto El Show.

La Feria en Cataño

Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en Bahía Viva Cataño Waterfront, avenida Las Nereidas. Con cientos de artesanos, kioscos y mucha música. El sábado con la música de Tripandero, Christian Alicea, Plenéalo, Banda Algarete, Los Rabanes, Plerrero, Jovaan y Yan Block. El domingo es la competencia de trovadores Pico a Pico, Plena Libre, Gerardo Rivas, La Tribu de Abrante y Grupo Manía.

Festival del San Pedrito

Sábado y domingo en el recinto de Utuado de la UPR. Fiesta en honor a esta ave única de Puerto Rico y concienciar sobre la conservación ambiental. Con charlas, intervenciones educativas, música en vivo, actividades para la familia, artesanos y más. El sábado se presentan en tarima Sazón Criollo, Nino y su Mundo Musical, Radamés Cordero y Geraldo Rivera. El domingo está el Jilguero Cayeyano, Bomba de La Mar, Senderos de Cultura, Amílcar Rivera Díaz, Juan Carlos Díaz, Chelimar Ramos y Versos de Mujer.

Festival Sabores de San Sebastián

Sábado y domingo en la plaza pública. Fiesta gastronómica con mucha comida, artesanías, música en vivo y mucho más en un ambiente familiar. El sábado hay presentaciones de Punto Acústico, Trío Ecos del Tiempo, Barreto El Show y Juan José Hernández y San Juan Habana. El domingo están Alexander Music, Encuentro de Trovadores y José Nogueras.

Viernes de salsa en Isabela

El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Encendido navideño en Culebra

Viernes desde las 7:00 p.m. en la plaza pública. Con la música de Victoria Sanabria.

Desfile navideño en Lajas

Viernes a las 6:00 p.m. saliendo del parque Joe Basora. Habrá bandas, comparsas, carrozas, grupos de baile, reinas y club de autos.

Sábados pa la plaza

Sábado desde las 6:00p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

Fiestón Navideño Ponceño

Sábado a las 6:00 p.m. en la Plaza Las Delicias. Con kioscos, artesanos, machinas gratis y ambiente navideño. Este sábado con J Ruiz y Victoria Sanabria.

Muestra Histórica de Animación Puertorriqueña

Sábado desde las 10:00 a.m. en el Museo de San Juan (calle Norzagaray, Viejo San Juan). La Organización Cine Nuestro Puerto Rico presenta est muestra de cine con proyecciones, talleres y charlas con cineastas locales e internacionales.

Encendido navideño en Cayey

Sábado desde las 6:30 p.m. en la plaza Ramón Frade León. Con la música de Hermes Croatto y Andrés Jiménez.

Verbena navideña en Río Piedras

Sábado desde las 11:00 a.m. en la plaza frente a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en el casco de Río Piedras. Organizada por La Cocina del Ángel con música típica, mercado de artesanías, actividades para la niñez, inflables, narradores, cuentacuentos y más. Con la visita de los Tres Reyes Magos de Mayagüez y la oportunidad de tomarse fotografías libre de costo.

Loíza eniende la alegría y paz

Sábado desde las 6:00 p.m. en la plaza pública Carlos ‘Tatá’ Cirino Osorio (Carr. PR-188) en Medianía. Con música cristiana, kioskos y ambiente familiar. En tarima estarán Lourdes Toledo, Unción Tropical, Nación Santa, María Corchado y Francés Arana.

Bombazo en Naguabo

Domingo desde las 3:00 p.m. en el Malecón. Rumba con el Taller Bomba con Conciencia de Arroyo.

Domingos de plena en Vega Baja

En la plaza José F. Náter como todo primer domingo de mes. Desde las 4:00 p.m.

Tercer encuentro de coleccionistas de Guánica

El domingo desde las 9:00 a.m. en el Club Puertorriqueño en Ensenada. Con colecciones de sellos antiguos, monedas, notas bancarias, juguetes, tarjetas de peloteros, conchas marinas, fotografías, miniaturas y muchos otros temas. Se premiará la moneda más antigua presentada, así como del objetivo fotográfico más antiguo. También habrá premio para el toletero más antiguo y en mejores condiciones.

La Vega Encendida

Domingo desde las 6:30 p.m. en esta comnidad del barrio Piedras Blancas (Carr. 4416 km. 1.0 Interior) en Aguada. Visita esta comunidad y disfruta de sus decoraciones navideñas. Hay kioscos de comida, fuegos artificiales, artesanías y el domingo cuentan con la música del grupo Caobaná.

Toa Alta enciende la Navidad

Domingo desde las 4:00 p.m. en la plaza pública. Habrá parada navideña, artesanos, kioskos y la música de Machúcalo en homenaje a Toño Rosario, Grupo Dansez y Herminio de Jesús.