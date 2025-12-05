¡A gozar el fin de semana esta Navidad!
Encendidos, patronales, festivales y más es lo que hay en agenda este wikén para que te lo goces de cachete.
PUBLICIDAD
Fiestas patronales de Corozal
Todo el fin de semana en el estadio Howard T. Jason con música, gastronomía, espíritu navideño y ambiente familiar. El viernes en tarima están Radio Maníaco, Milly Quezada y Bobby Valentín. El sábado hay show infantil con Angelito Creativo seguido de Banda Sí Señor, LUVA y Tito El Bambino. El domingo están Herencia Musical, Christian y Modesto Nieves, Doble Mambo, Plenéalo, Charlie Aponte y Joseph Fonseca.
Festival Navideño del Combate
Todo el fin de semana en el parque recreativo del barrio El Combate de Cabo Rojo. Con kioscos, música, artesanos y desfile de botes y volkys iluminados. El viernes en tarima estaran Plena Taína, La Tuna Fish y Willito Otero. El sábado es la concentración de botes iluminados y presentación de Tre3rengue, Sazón Criollo y La Kandela. Y el domingo es el Auto Show y en tarima Grupo Fénix, payasa Bombomcita, Conjunto Son Libre, desfile de camiones y Rumba Caliente.
Festival típico cultural de Quebradillas
Todo el fin de semana en la plaza de recreo. Con kioscos, artesanos, música y encendido navideño. El viernes a las 7:00 p.m. es la noche de talentos seguida por el encendido navideño. El sábado se presentan el Diamante del Cuatro y Herminio De Jesús. El domingo están Decimanía y José Novoa.
Fiestas patronales de Lares
Todo el fin de semana en la Plaza de los Patriotas. Con artesanos, música, kioscos y actividades para toda la familia. Viernes con los grupos Weekend y Makein, y Charlie Aponte. El sábado están Angie y su Grupo, Los Románticos, Grupo Échale, N3 Amigos, el junte de Papucho (Grupo Wao), Raul Armando (ex integrante de Karís) y Manuel (Zona Roja), y Christian Alicea. Y el domingo es el show de las Payasas Nadioska y Lulichuli, John Echevarría y trovadores, El Super Trío, Tributo a Alex El Bizcochito y Rumba Caliente.
Trovadores del mundo
Todo el fin de semana en con delegaciones de Puerto Rico, Islas Canarias, Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile. Viernes estarán en Utuado, a las 6:00 p.m., en el Complejo Ángel “Lile” Medina; el sábado a las 6:00 p.m. en la plaza pública de Ciales y el domingo desde las 2:00 p.m. en la plaza pública de Hatillo.
Fiestas Patronales de Vega Alta
Todo el fin de semana en la plaza pública Gilberto Concepción de Gracia. Con artesanos, kioscos, reinados y diversion para el corillo. El viernes desde las 6:30 p.m., la música la ponen Valeria Morales, Joseph Fonseca, Algareplena y Los Rabanes. El sábado después del reinado van Algarete y Tonny Tun-Tun; y el domingo desde las 3:00 p.m. la orquesta de Elliot Knight, Show de Payasos, Grupo Alambre Dulce, Anthony Colón y El Chaval de la Bachata.
Fajardo enciende la Navidad
Todo el fin de semana en frente a la casa alcaldía. Con kioscos, artesanos, exposiciones, música y más. El viernes es el encendido navideño y hay participación de escuelas y centros educativos. El sábado se pesenta la orquesta de conciertos de la Escuela Municipal de Bellas Artes; y el domingo a las 5:00 p.m., en el Colmado Placitas Las Calderonas, es la parranda de Navidad; y en el parque pasivo de Las Croabas, a las 2:00 p.m., es el Día de la Arepa Caridura y a las 7:00 p.m. es el encendido navideño de Las Croabas.
Parrandas tradicionales en Morovis
Viernes y sábado, saliendo a las 5:00 p.m. desde la Alcaldía recorriendo varias comunidades.
Salinas enciende la Navidad
Viernes y sábado en la plaza pública. Con kioscos, artesanos y mucha música. El viernes desde las 6:30 p.m. es el encendido y además habrá música de la Tuna de Cayey, Los Sabrosos del Merengue y el desfile de escuelas y la banda municipal de la Escuela Municipal de Bellas Artes. El sábado se realizará el Salinas Christmas Boat Parade a las 6:00 p.m. en la Ventana al Mar Caribe, con la música del grupo Son de Aquí, MVP y la presentación de la Escuela de Bellas Artes Ivana Zayas Ortiz.
Navidad es Mayagüez
Viernes y sábado en la plaza Cristóbal Colón. Kioscos, artesanías, machinas y música toda la temporada festiva. El viernes se presentan Ángeles Prietos y Los Cantores de San Juan. El sábado suben a tarima la Tuna de Cayey y Barreto El Show.
La Feria en Cataño
Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en Bahía Viva Cataño Waterfront, avenida Las Nereidas. Con cientos de artesanos, kioscos y mucha música. El sábado con la música de Tripandero, Christian Alicea, Plenéalo, Banda Algarete, Los Rabanes, Plerrero, Jovaan y Yan Block. El domingo es la competencia de trovadores Pico a Pico, Plena Libre, Gerardo Rivas, La Tribu de Abrante y Grupo Manía.
Festival del San Pedrito
Sábado y domingo en el recinto de Utuado de la UPR. Fiesta en honor a esta ave única de Puerto Rico y concienciar sobre la conservación ambiental. Con charlas, intervenciones educativas, música en vivo, actividades para la familia, artesanos y más. El sábado se presentan en tarima Sazón Criollo, Nino y su Mundo Musical, Radamés Cordero y Geraldo Rivera. El domingo está el Jilguero Cayeyano, Bomba de La Mar, Senderos de Cultura, Amílcar Rivera Díaz, Juan Carlos Díaz, Chelimar Ramos y Versos de Mujer.
Festival Sabores de San Sebastián
Sábado y domingo en la plaza pública. Fiesta gastronómica con mucha comida, artesanías, música en vivo y mucho más en un ambiente familiar. El sábado hay presentaciones de Punto Acústico, Trío Ecos del Tiempo, Barreto El Show y Juan José Hernández y San Juan Habana. El domingo están Alexander Music, Encuentro de Trovadores y José Nogueras.
Viernes de salsa en Isabela
El viernes a las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.
Encendido navideño en Culebra
Viernes desde las 7:00 p.m. en la plaza pública. Con la música de Victoria Sanabria.
Desfile navideño en Lajas
Viernes a las 6:00 p.m. saliendo del parque Joe Basora. Habrá bandas, comparsas, carrozas, grupos de baile, reinas y club de autos.
Sábados pa la plaza
Sábado desde las 6:00p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.
Fiestón Navideño Ponceño
Sábado a las 6:00 p.m. en la Plaza Las Delicias. Con kioscos, artesanos, machinas gratis y ambiente navideño. Este sábado con J Ruiz y Victoria Sanabria.
Muestra Histórica de Animación Puertorriqueña
Sábado desde las 10:00 a.m. en el Museo de San Juan (calle Norzagaray, Viejo San Juan). La Organización Cine Nuestro Puerto Rico presenta est muestra de cine con proyecciones, talleres y charlas con cineastas locales e internacionales.
Encendido navideño en Cayey
Sábado desde las 6:30 p.m. en la plaza Ramón Frade León. Con la música de Hermes Croatto y Andrés Jiménez.
Verbena navideña en Río Piedras
Sábado desde las 11:00 a.m. en la plaza frente a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en el casco de Río Piedras. Organizada por La Cocina del Ángel con música típica, mercado de artesanías, actividades para la niñez, inflables, narradores, cuentacuentos y más. Con la visita de los Tres Reyes Magos de Mayagüez y la oportunidad de tomarse fotografías libre de costo.
Loíza eniende la alegría y paz
Sábado desde las 6:00 p.m. en la plaza pública Carlos ‘Tatá’ Cirino Osorio (Carr. PR-188) en Medianía. Con música cristiana, kioskos y ambiente familiar. En tarima estarán Lourdes Toledo, Unción Tropical, Nación Santa, María Corchado y Francés Arana.
Bombazo en Naguabo
Domingo desde las 3:00 p.m. en el Malecón. Rumba con el Taller Bomba con Conciencia de Arroyo.
Domingos de plena en Vega Baja
En la plaza José F. Náter como todo primer domingo de mes. Desde las 4:00 p.m.
Tercer encuentro de coleccionistas de Guánica
El domingo desde las 9:00 a.m. en el Club Puertorriqueño en Ensenada. Con colecciones de sellos antiguos, monedas, notas bancarias, juguetes, tarjetas de peloteros, conchas marinas, fotografías, miniaturas y muchos otros temas. Se premiará la moneda más antigua presentada, así como del objetivo fotográfico más antiguo. También habrá premio para el toletero más antiguo y en mejores condiciones.
La Vega Encendida
Domingo desde las 6:30 p.m. en esta comnidad del barrio Piedras Blancas (Carr. 4416 km. 1.0 Interior) en Aguada. Visita esta comunidad y disfruta de sus decoraciones navideñas. Hay kioscos de comida, fuegos artificiales, artesanías y el domingo cuentan con la música del grupo Caobaná.
Toa Alta enciende la Navidad
Domingo desde las 4:00 p.m. en la plaza pública. Habrá parada navideña, artesanos, kioskos y la música de Machúcalo en homenaje a Toño Rosario, Grupo Dansez y Herminio de Jesús.