Fiestas Patronales de Rincón

Este fin de semana en la Plaza la Amistad, en honor a Santa Rosa de Lima. Habrá machinas, kioscos, música en vivo, actividades para los niños y más. El viernes en tarima están Thais Music, Moncho Rivera y las Juanas del Merengue. El sábado cantan Jorge Brown y su orquesta, Barreto El Show y Zulinka y Miguel (homenaje a Rubby Pérez). El domingo se presentan Jóvenes Areyto, Orquesta de Payasos, Alex DJ y Puerto Rico Gana, Rika Swing, Domingo Quiñones y Giselle.

Festicarnaval Jueyero

Todo el fin de semana en el complejo deportivo Miltón Rosario Soto en Maunabo. Con machinas, artesanos, kioscos, competencia de arroz con jueyes, Carrera de jueyes, reinado y mucha música. El viernes con Rumba Caliente, Grupo Esencia y Tributo Quisqueya. El sábado está DJ Tito, Grupo Caobaná, Jerry López, Grupo M.V.P., Homenaje Mujer de Fuego y Mulenze. El domingo es el Día del Niño en el Coliseo Erasto Fernández, y en la tarima de la fiesta estarán Taller Bomba con Conciencia, Son de Madre, Plenéalo, Ponce es Salsa All Star y La Puerto Rican Power.

Festival de la pana

Este fin de semana en La Loma de La Niña Mariana, barrio Mariana de Humacao. Ambiente familiar con picas, kioscos, artesanías, exhibiciones y área de diversión infantile. Hoy con música de la Banda Municipal de Humacao y Orquesta Renacer Tropical. Mañana hay batucada desde mediodía seguida por Sol Marianeño, el Gran Plenazo Entre Panas, Orquesta Mapeyé, John Dávila y Los Koketones de la Salsa y Bengie y Los Mulatos. El domingo: Sol Marianeño, Banda Conmemorativa Germán Peña Plaza, concurso de trovadores, el debut de La Tuna Jumacao y Avenida 12.

Festival Deportivo Playa Bizarreta

Sábado y domingo en la playa Bizarreta (salida de Juana Díaz hacia Santa Isabel en la Carr. PR-1. El sábado desde las 3:00 p.m. se presentan Rumba Caliente, Salsa Sur, Tributo al Gallo y Las Juanas del Merengue. El domingo desde las 11:00 a.m. están Papa Veguita, Joseph DJ Music, Piguán y su Orquesta junto a Luiggy Texidor y Joseph Fonseca.

Los Kioskos Food Festival

Sábado y domingo en los Kioscos de Luquillo. Con artesanos y exhibidores y la música desde las 11:00 a.m. El sábado están Son de Aquí, Revolución Latina, El Golpe, Plenéalo, Zorro Viejo y Los Rufianes. El domingo hay concurso de trovadores, Christian Villegas, Viva La Banda, Jason Omar, DJ King Arthur, Débora Brum y Grupo Manía.

Festival Cultural Norma Vázquez

Sábado y domingo en la plaza pública Arístides Moll Boscana. Habrá artesanos y kioscos. El sábado en tarima están Angelito El Creativo, Payasa Fresita y Harold Pratts y Jíbara Banda. El domingo desde la 1:00 p.m. hay desfile de carrozas, bandas y comparsas, y a las 6:00 p.m. D’Swing N’Swing.

Al Fresco Music & Culinary Show

El viernes en el Paseo de las Artes de Caguas. La fiesta gastronómica cultural llega a su fin y hoy es la gran despedida. Desde las 5:00 p.m. disfrutarás de estaciones gastronómicas, bebidas, refrigerios, mercado artisanal y la música de Al Fresco All Stars, The Panchos y Pirulo y la Tribu.

Bomba en Aguadilla

El sábado desde las 3:00 p.m. en Cocoloba Beach Bar del barrio Borinquen en Aguadilla (Carr. PR-458 km 1.0). Celebran su quinto aniversario con el grupo Bomba Clandestina.

Fiesta Nacional de la Quenepa

Domingo desde las 9:00 a.m. en la Plaza Las Delicias. Disfruta con las creaciones a base de quenepas y música de Los Cimarrones, Senderos de Cultura y Sazón Criollo.

Festival de la Carne Ahumada

El domingo desde las 10:00 a.m. en la plaza pública. Con demostraciones en vivo con expertos en el arte de ahumar carnes y la música de Limi-T 21, Concepto Clásico, Replik, Manuel Rivera Cátala y Julio César y Julissa Sanabria.

Festival del Mondongo

El domingo en la comunidad de Pueblo Norte, conocida popularmente como la Calle Abajo. Se cocinará una enorme olla con hasta 2,500 libras de mondongo. Además habrá artesanos y buena música con Orquesta Sabor Latino, La Puerto Rican Power y Orquesta Son Añejo.