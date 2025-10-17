¡A gozar el wikén!
Chequea las actividades que hay este fin de semana alrededor de la Isla para que disfrutes de cachete.
PUBLICIDAD
Encuentro de artesanos
El sábado en la Placita Soegaard de Río Grande (en la calle Pimentel), de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., regresan de los tradicionales encuentros de artesanos, este sábado, 18 de octubre, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., que reunirá a una vibrante comunidad de artesanos, microempresarios y emprendedores locales, quienes ofrecerán una gran variedad de productos hechos a mano, que incluyen madera, cerámica, bisutería, dulces típicos y postres, entre otros.
Bombazo vaquero
El sábado desde las 6:00 p.m. en la plazoleta Ignacio Zorrilla del casco urbano de Bayamón (entrando por la escuela Agustín Stahl al final). Habrá estacionamiento disponible, artesanos y mucha bomba puertorriqueña.
Viernes de Salsa en Isabela
El viernes desde las 7:00 p.m. en la plaza de recreo. Clases de baile con Henry Duprey, animación de JC Cordero, artesanos y más.
Patronales de Naguabo
Todo el fin de semana en la concha acústica (calle Juan R. Garzot) se celebrant las Fiestas de Pueblo y Festival Gastronómico Cultural. Con kioscos, artesanos, machinas, reinado y carnaval. El viernes desde las 8:00 p.m., la música la ponen Samuel Hernández, Grupo Makein y Manny Manuel. El sábado suben a tarima La Tribu de Abrante, La Sonora Boricua y Joseph Fonseca; y el domingo desde la 1:00 p.m. Angelito y su Show Creativo, Amalia y sus Princesas, Trío Los Andinos, Charlie Cruz y Grupo Manía.
Festival de la Yuca
El sábado y el domingo en la plaza de recreo de Isabela. Con artesanos, música, kioscos y platos confeccionados a base de yuca. Mañana desde las 2:30 p.m. la música va por cuenta de Bomba De La Mar, la Orquesta De Güiros de Puerto Rico, Grupo Sazón Criollo y Algareplena. El domingo están desde la 1:00 p.m. Jóvenes del Areyto, el encuentro de trovadores, Edwin Colón Zayas y Plena Libre.
Festival del Mapeyé
El sábado y domingo en la Plaza de los Próceres de Gurabo. Con kioskos, artesanos, música en vivo y muchas sorpresas. Mañana se presentan desde las 6:30 p.m. la Rondalla Municipal de Gurabo, Tuna de Segreles, Norbert Vélez y Manny Manuel. El domingo desde la 1:00 p.m. es el concurso de trovadores seguido por las presentaciones de Christian Alicea y Limi-T 21.
Aguadilla Beer Fest
El sábado desde las 3:00 p.m. en el Paseo Real Marina, en Aguadilla. Con música en vivo, comida y una amplia selección de cervezas locales e internacionales. El programa artístico incluye a Bebo Dumont, Matt Louis, Duo Deleite, Tanicha López y Doctor Manu.
Mercados en Bayamón
El sábado desde las 10:00 a.m. se realiza el Mercado del Río de la comunidad Río Bayamón. Música, juegos, sorteos, productos agrícolas y marcas locales en un ambiente familiar. Y el domingo es el Mercado El Chicharrón, en la calle Barbosa. Desde las 11:00 a.m. habrá juegos, talleres, música en vivo y mucha comida rica.