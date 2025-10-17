Encuentro de artesanos

El sábado en la Placita Soegaard de Río Grande (en la calle Pimentel), de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., regresan de los tradicionales encuentros de artesanos, este sábado, 18 de octubre, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., que reunirá a una vibrante comunidad de artesanos, microempresarios y emprendedores locales, quienes ofrecerán una gran variedad de productos hechos a mano, que incluyen madera, cerámica, bisutería, dulces típicos y postres, entre otros.

Bombazo vaquero

El sábado desde las 6:00 p.m. en la plazoleta Ignacio Zorrilla del casco urbano de Bayamón (entrando por la escuela Agustín Stahl al final). Habrá estacionamiento disponible, artesanos y mucha bomba puertorriqueña.

Viernes de Salsa en Isabela

El viernes desde las 7:00 p.m. en la plaza de recreo. Clases de baile con Henry Duprey, animación de JC Cordero, artesanos y más.

Patronales de Naguabo

Todo el fin de semana en la concha acústica (calle Juan R. Garzot) se celebrant las Fiestas de Pueblo y Festival Gastronómico Cultural. Con kioscos, artesanos, machinas, reinado y carnaval. El viernes desde las 8:00 p.m., la música la ponen Samuel Hernández, Grupo Makein y Manny Manuel. El sábado suben a tarima La Tribu de Abrante, La Sonora Boricua y Joseph Fonseca; y el domingo desde la 1:00 p.m. Angelito y su Show Creativo, Amalia y sus Princesas, Trío Los Andinos, Charlie Cruz y Grupo Manía.

Festival de la Yuca

El sábado y el domingo en la plaza de recreo de Isabela. Con artesanos, música, kioscos y platos confeccionados a base de yuca. Mañana desde las 2:30 p.m. la música va por cuenta de Bomba De La Mar, la Orquesta De Güiros de Puerto Rico, Grupo Sazón Criollo y Algareplena. El domingo están desde la 1:00 p.m. Jóvenes del Areyto, el encuentro de trovadores, Edwin Colón Zayas y Plena Libre.

Festival del Mapeyé

El sábado y domingo en la Plaza de los Próceres de Gurabo. Con kioskos, artesanos, música en vivo y muchas sorpresas. Mañana se presentan desde las 6:30 p.m. la Rondalla Municipal de Gurabo, Tuna de Segreles, Norbert Vélez y Manny Manuel. El domingo desde la 1:00 p.m. es el concurso de trovadores seguido por las presentaciones de Christian Alicea y Limi-T 21.

Aguadilla Beer Fest

El sábado desde las 3:00 p.m. en el Paseo Real Marina, en Aguadilla. Con música en vivo, comida y una amplia selección de cervezas locales e internacionales. El programa artístico incluye a Bebo Dumont, Matt Louis, Duo Deleite, Tanicha López y Doctor Manu.

Mercados en Bayamón

El sábado desde las 10:00 a.m. se realiza el Mercado del Río de la comunidad Río Bayamón. Música, juegos, sorteos, productos agrícolas y marcas locales en un ambiente familiar. Y el domingo es el Mercado El Chicharrón, en la calle Barbosa. Desde las 11:00 a.m. habrá juegos, talleres, música en vivo y mucha comida rica.