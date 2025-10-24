Festival San Isidro Labrador

Todo el fin de semana en la plaza pública de Cayey. Con ofertas artísticas, kioscos de comidas y bebidas típicas, granja, cabalgata, botas de gallo, competencia de comelones, artesanos y más. El viernes a las 8:00 a.m. hay clases de güiro en la Casita de la Música y la Historia Cayeyana. Además habrá clases de bomba, Zumba jíbara y feria de servicios. A las 7:00 p.m. es el concierto Patria. El sábado a la 1:00 p.m. es el torneo de domino, seguido por la carrera de caballitos de palo y de saco. A las 4:00 p.m. se presenta Nino y su Mundo Musical, seguido por el reinado, Damadance Studio y Orquesta La Mulenze. El domingo a las 2:00 p.m. hay concurso de trovadores y a las 5:00 p.m. la gran parranda cayeyana.

PUBLICIDAD

La Central Pumpkin Patch

Todo el fin de semana en la Antigua Central Azucarera de Canóvanas. Habrá talla de calabazas (pumpkin patch), animales de granja y áreas educativas, charlas agrícolas y demostraciones, machinas, kioscos, artesanos y música en vivo. El viernes desde las 7:00 p.m. se presentan Tony Rivas “Homenaje A La Voz” y Milly Quezada. El sábado hay un horario especial de 8:00 a 10:00 p.m. para niños con autismo. A las 12:00 p.m. se presenta El Trotamundos y a las 8:00 p.m. La Tribu de Abrante seguido por Frankie Ruiz Jr. El domingo la música comienza a las 2:00 p.m. con La Experimental, Plenéalo y Limite 21. Habrá estacionamiento en el Hipódromo Camarero, donde habrá transportación gratuita hasta los predios del evento.

Festival El Josco

El sábado y domingo en la plaza pública de Toa Alta. Habra actividades culturales, deportivas y musicales para toda la familia. El sábado inicia a las 4:30 p.m. con un 5K. A las 7:00 p.m. hay música de los 80 y 90 con DJ Negro, y a las 8:30 p.m. es la coronación y entrada de reinas y rey momo. El domingo desde las 2:00 p.m. hay desfile de carrozas, tovadores, Tributo a Celia Cruz y Rumba Caliente.

Bomba Salitre

El viernes a las 8:30 p.m. en El Father Bar & Grill (calle Castro Viña #170, Santurce). Llégale a la cita mensual con la bomba para que te cures bailando.

Viernes de salsa

En la plaza pública de Isabela a las 7:00 p.m. Con kioscos, artesanos clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

PUBLICIDAD

Sábados pa la plaza

En la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y muchas sorpresas.

Touch the Truck

El sábado, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en el establecimiento de Firehouse de Guaynabo (Los Jardines Shopping Center Plaza, marginal Expreso Martínez Nadal #21). Como anticipo a la celebración Día del Primer Respondedor (28 de octubre), los niños y sus familias (incluyendo mascotas) podrán ver de primera mano tres camiones de bomba y tomarse fotos, conocer a los bomberos y otro personal de manejo de emergencias y ver el espectáculo de Sparky y sus Amigos de la División Educación a la Comunidad del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Habra mantecado gratis para niños que lleguen vestidos (preferiblemente de su primer respondedor) o disfrazados. Habrá desfile de mascotas disfrazadas, charlas educativas y más.

Caguas Market

El sábado en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con agricultores, artesanos, artistas y microempresarios. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Con música, productos agrícolas frescos, plantas ornamentales, artesanías, comida y mucho más.

Feria de mascotas

El domingo en el estacionamiento del Centro de Convenciones de la comunidad Pesas, en Ciales. Con servicios para perros y gatos como desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos, glándulas anales y microchips; disponibilidad de vacunas de rabia, parásito del corazón, Bordella y DHPPL para perros; y contra la rabia y la Rinotraqueitis, Panleukopenia, calicivirus y chlamydia para gatos.