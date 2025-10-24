¡A gozar el wikén!
Chequea las actividades que hay este fin de semana alrededor de la Isla para que disfrutes de cachete.
PUBLICIDAD
Festival San Isidro Labrador
Todo el fin de semana en la plaza pública de Cayey. Con ofertas artísticas, kioscos de comidas y bebidas típicas, granja, cabalgata, botas de gallo, competencia de comelones, artesanos y más. El viernes a las 8:00 a.m. hay clases de güiro en la Casita de la Música y la Historia Cayeyana. Además habrá clases de bomba, Zumba jíbara y feria de servicios. A las 7:00 p.m. es el concierto Patria. El sábado a la 1:00 p.m. es el torneo de domino, seguido por la carrera de caballitos de palo y de saco. A las 4:00 p.m. se presenta Nino y su Mundo Musical, seguido por el reinado, Damadance Studio y Orquesta La Mulenze. El domingo a las 2:00 p.m. hay concurso de trovadores y a las 5:00 p.m. la gran parranda cayeyana.
La Central Pumpkin Patch
Todo el fin de semana en la Antigua Central Azucarera de Canóvanas. Habrá talla de calabazas (pumpkin patch), animales de granja y áreas educativas, charlas agrícolas y demostraciones, machinas, kioscos, artesanos y música en vivo. El viernes desde las 7:00 p.m. se presentan Tony Rivas “Homenaje A La Voz” y Milly Quezada. El sábado hay un horario especial de 8:00 a 10:00 p.m. para niños con autismo. A las 12:00 p.m. se presenta El Trotamundos y a las 8:00 p.m. La Tribu de Abrante seguido por Frankie Ruiz Jr. El domingo la música comienza a las 2:00 p.m. con La Experimental, Plenéalo y Limite 21. Habrá estacionamiento en el Hipódromo Camarero, donde habrá transportación gratuita hasta los predios del evento.
Festival El Josco
El sábado y domingo en la plaza pública de Toa Alta. Habra actividades culturales, deportivas y musicales para toda la familia. El sábado inicia a las 4:30 p.m. con un 5K. A las 7:00 p.m. hay música de los 80 y 90 con DJ Negro, y a las 8:30 p.m. es la coronación y entrada de reinas y rey momo. El domingo desde las 2:00 p.m. hay desfile de carrozas, tovadores, Tributo a Celia Cruz y Rumba Caliente.
Bomba Salitre
El viernes a las 8:30 p.m. en El Father Bar & Grill (calle Castro Viña #170, Santurce). Llégale a la cita mensual con la bomba para que te cures bailando.
Viernes de salsa
En la plaza pública de Isabela a las 7:00 p.m. Con kioscos, artesanos clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.
Sábados pa la plaza
En la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y muchas sorpresas.
Touch the Truck
El sábado, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en el establecimiento de Firehouse de Guaynabo (Los Jardines Shopping Center Plaza, marginal Expreso Martínez Nadal #21). Como anticipo a la celebración Día del Primer Respondedor (28 de octubre), los niños y sus familias (incluyendo mascotas) podrán ver de primera mano tres camiones de bomba y tomarse fotos, conocer a los bomberos y otro personal de manejo de emergencias y ver el espectáculo de Sparky y sus Amigos de la División Educación a la Comunidad del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Habra mantecado gratis para niños que lleguen vestidos (preferiblemente de su primer respondedor) o disfrazados. Habrá desfile de mascotas disfrazadas, charlas educativas y más.
Caguas Market
El sábado en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con agricultores, artesanos, artistas y microempresarios. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Con música, productos agrícolas frescos, plantas ornamentales, artesanías, comida y mucho más.
Feria de mascotas
El domingo en el estacionamiento del Centro de Convenciones de la comunidad Pesas, en Ciales. Con servicios para perros y gatos como desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos, glándulas anales y microchips; disponibilidad de vacunas de rabia, parásito del corazón, Bordella y DHPPL para perros; y contra la rabia y la Rinotraqueitis, Panleukopenia, calicivirus y chlamydia para gatos.