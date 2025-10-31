Fiestas patronales de Quebradillas

Todo el fin de semana en el estacionamiento del Parque Acuático. Con machinas gratis para los niños y kioscos, competencia de disfraces (viernes), 5k (domingo), y más. Hoy con la música de Banda La Migra, DJ Emil Cedeño y La Brújula. Mañana en tarima están Pleneros de Severo, Bobby Valentín y el Tributo a la Voz más Alta. El domingo a las 3:00 p.m. es el Show de Niños “Spidey”, seguido por Lily y su Gran Trío, Moncho Rivera, Circo y El Chaval.

Festival Nacional del Plátano

Todo el fin de semana en el Estadio Howard T. Jason de Corozal. Habrá exhibiciones, torneos, reiado, música en vivo, artesanías, charlas y muchas sorpresas. Viernes la música comienva or uenta de Alejandro Rivera y su grupo, Tradición Viva y Orquesta Camínalo. El sábado se presentan el Conjunto Puerto Rico, Tributo a los Soneros, Orquesta Experimental, Junte de los Hermanos Sanabria, Orquesta Cábala de Nicky Cora y la Orquesta Sabor y Más. El domingo es el junte criollo, Grupo Maité, Muñeca de Apio, Odilio González, Ballet Folklórico Guateque y Pleneros de Severo.

Viernes de salsa

En la plaza pública de Isabela a las 7:00 p.m. Con kioscos, artesanos clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Sábados pa la plaza

En la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y muchas sorpresas.

Festival de la langosta

Sábado y domingo en el área cercana al Supermercados Selectos de Joyuda, Cabo Rojo, en frente de los restaurantes El Cuchifrito Costa Brava Restaurant y El Bohío. Habra música en vivo, desfiles de carritos de golf, artesanos, kioscos, 5K, torneo de domino, el arroz con langosta más grande y un encendido navideño hoy a la 1:00 p.m. En tarima estarán hoy Plenéalo, Alfonso Vélez y Tite y Los Sureños. El domingo están Julio César Sanabria, La Hormiga Brava y Rumba Caliente.

Domingo de bomba

De 4:00 a 8:00 p.m. en la plaza de recreo de Vega Baja. Lleva tu tambor, falda y ganas de pasarla bien y bailar de lo lindo.