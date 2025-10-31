¡A gozar el wikén!
Chequea las actividades que hay este fin de semana alrededor de la Isla para que disfrutes de cachete.
Fiestas patronales de Quebradillas
Todo el fin de semana en el estacionamiento del Parque Acuático. Con machinas gratis para los niños y kioscos, competencia de disfraces (viernes), 5k (domingo), y más. Hoy con la música de Banda La Migra, DJ Emil Cedeño y La Brújula. Mañana en tarima están Pleneros de Severo, Bobby Valentín y el Tributo a la Voz más Alta. El domingo a las 3:00 p.m. es el Show de Niños “Spidey”, seguido por Lily y su Gran Trío, Moncho Rivera, Circo y El Chaval.
Festival Nacional del Plátano
Todo el fin de semana en el Estadio Howard T. Jason de Corozal. Habrá exhibiciones, torneos, reiado, música en vivo, artesanías, charlas y muchas sorpresas. Viernes la música comienva or uenta de Alejandro Rivera y su grupo, Tradición Viva y Orquesta Camínalo. El sábado se presentan el Conjunto Puerto Rico, Tributo a los Soneros, Orquesta Experimental, Junte de los Hermanos Sanabria, Orquesta Cábala de Nicky Cora y la Orquesta Sabor y Más. El domingo es el junte criollo, Grupo Maité, Muñeca de Apio, Odilio González, Ballet Folklórico Guateque y Pleneros de Severo.
Viernes de salsa
En la plaza pública de Isabela a las 7:00 p.m. Con kioscos, artesanos clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.
Sábados pa la plaza
En la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y muchas sorpresas.
Festival de la langosta
Sábado y domingo en el área cercana al Supermercados Selectos de Joyuda, Cabo Rojo, en frente de los restaurantes El Cuchifrito Costa Brava Restaurant y El Bohío. Habra música en vivo, desfiles de carritos de golf, artesanos, kioscos, 5K, torneo de domino, el arroz con langosta más grande y un encendido navideño hoy a la 1:00 p.m. En tarima estarán hoy Plenéalo, Alfonso Vélez y Tite y Los Sureños. El domingo están Julio César Sanabria, La Hormiga Brava y Rumba Caliente.
Domingo de bomba
De 4:00 a 8:00 p.m. en la plaza de recreo de Vega Baja. Lleva tu tambor, falda y ganas de pasarla bien y bailar de lo lindo.