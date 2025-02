58vo Carnaval Arroyano

En el Malecón de Arroyo (Paseo Las Américas). El viernes desde las 8:30 p.m. se presenta Camínalo (tributo a Gilberto Santarosa), seguido de Juancho. El sábado es el reinado y el Tributo al Rey de Corazones, y el domingo desde las 2:00 p.m. se presenta Bomba con Conciencia seguido por Robert Burgos y Descarga Zasón, La Tribu de Abrante, Moncho Rivera y José Alberto “El Canario”.

Fiesta del Acabe del Café en Maricao

En la plaza pública de Maricao. Habrá postres a base de café, dramatización de la Fiesta del Acabe del Café, feria de artesanías, exhibiciones agrícolas y kioscos, y en la música, el viernes están Esencia y Cultura, Víctor Manuel Reyes y La Tribu de Abrante; el sábado Sazón Criollo, Karly Rivera y Su Orquesta, Pleneros La Corriente, Orquesta de Güiros, Algareplena, Caobaná, Jíbara Banda, Plena Libre, Tierra Mía y Herencia Rumbera. El domingo les toca a Nino y su Mundo Musical, Junte Hermanos Sanabria, Concurso de Trovadores, Luis Daniel Colón, Roy Brown, Plenéalo, Grupo Abayarde y Moisés Cancel.

PUBLICIDAD

Festival del Chapín en Naguabo

En el Malecón de Naguabo con platos a base de chapín, juegos deportivos, payasos, competencia gastronómica (varias categorías), artesanos y entretenimiento para niños. El viernes en la música están René González, Mulenze y Arnaldo “El Más Querido”; el sábado Las Cuerdas del Swing, Algareplena, Kiro “El Fuerte” y Orquesta Zodiac. El domingo La Orquesta de Muñequitos, Olympic Steel Sound, La Puertorrican Power, Los Pleneros de Ponce y Rumba Caliente.

Festival del Caimán en Vega Baja

El domingo desde la 1:00 p.m. en el área recreativa de Tortuguero, en el barrio Algarrobo. Con los Hermanos Cazacaimanes, degustaciones a base de caimán, actividades para los niños y música de Andy Montañez y Los Rompe Discotecas.

Mercado El Chicharrón en Bayamón

El domingo desde las 11:00 a.m. en la calle Barbosa. Habrá juegos, talleres, música en vivo y mucha comida.

Día Nacional del Sombrero en Utuado

El domingo en el casco urbano. Habrá kioscos, artesanías, cabezudos, artistas plásticos y más. Con música desde las 10:00 a.m. del Coro de la UPR, Rondalla, La Cuerda del Swing, banda escolar, Nino y su Mundo Musical, Wilbert Maldonado, La Migra, Rumba Caliente, Tito Auger, Michael Stuart, Algareplena y Orquesta Vibración.

Día Familiar Guardia Nacional y Feria Artesanal

En el Campamento Santiago en Salinas. Con más de 130 artesanos, food trucks, kioscos y entretenimiento para niños. La música la ponen, el sábado desde las 11:00 a.m., Norberto Vélez, Plenéalo, Banda Via Urbana; y el domingo, desde las 10:00 a.m., Limit-21 y La Secta All-Star.

PUBLICIDAD

Bohemia en Barceloneta

Este sábado, Barceloneta celebra el amor y la amistad con una velada romántica en el Centro de Convenciones del pueblo. Los amantes del bolero y la música de trío disfrutarán de Bohemia de Enamorados con el Trío Los Condes a las 7:00 p.m. También se presentará en tarima un Tributo a Juan Gabriel. La entrada es libre de costo. Además el personal de la administración municipal realizará sorteos como parte de las amenidades.

Con los artistas de Caguas

El sábado es la Fiesta en el Paseo de los Artistas de Caguas. Desde las 5:00 p.m. en calle Padial. Habrá música y teatro en vivo, baile, body painting, declamaciones y una buena oferta gastronómica local.

Bomba en Bayamón

El Bombazo Vaquero del Taller Palenque regresa mañana desde las 6:00 p.m. a la Plaza Ignacio Zorrilla en Bayamón (en el casco urbano de Bayamón, entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con toque de tambores de bomba, cantores y baile, y artesanos. Puedes llevar tu sillita para tu comodidad y recuerda que habrá estacionamiento.

Mercado orgánico

Este domingo en la Placita Roosevelt en Hato Rey. Con productos locales, comidas vegetarianas y mucho más. Desde las 9:00 a.m.