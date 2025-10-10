Tras 15 años en pausa, el pueblo de Moca volverá a celebrar este fin de semana la tradicional balseada Río Culebrinas, evento que se extenderá por tres días e incluirá una amplia gama de actividades familiares al son de música en vivo.

“Va a ser una fiesta de pueblo…es un evento que se hacía, es un evento familiar donde disfrutan de pueblos vecinos. A veces venían hasta personas de la diáspora que venían al país. Nos han llamado un montón porque quieren venir a Moca a disfrutar de esta actividad”, aseguró el alcalde, Efraín “Franco” Barreto, a Primera Hora, al señalar que espera recibir cientos de personas a su municipio.

PUBLICIDAD

“Hay muchas personas que nos han llamado y quieren participar de este gran evento”, continuó al afirmar que cuando se anunció el evento en redes sociales “se hizo viral” la publicación.

Las festividades iniciarán hoy, viernes, y se extenderán hasta el domingo, cuando se llevará a cabo la balseada por el cuerpo de agua.

Detalles del evento

Las festividades del viernes y sábado iniciarán a las 4:00 p.m. a 11:00 p.m., en la Hacienda Sueños Cumplidos.

Hoy, amenizará el DJ Chino, la Banda Thomy La Raza y Moisés Cancel Sexteto de Salsa. Mañana, volverá a estar el DJ Chino y se gozará de la Parranda Ruiseñores de la Loma.

“En caso de nosotros los mocanos y pueblos vecinos y especialmente el país…les encanta lo que es la cultura nuestra, verdad. Nosotros los puertorriqueños nos reinventamos siempre. Es como cuando pasó (el huracán) María, la gente pasó María, pero vivió una experiencia grande, porque aun reconstruyendo el país, la gente trabajando, se hacía el compartir. Esto va a ser un gran compartir del pueblo y pueblos vecinos”, auguró Barreto.

Río Culebrinas ( Suministrada )

Ya para el domingo, los que participen de la balseada zarparán a las 8:00 a.m. El recorrido comenzará desde la intersección de las carreteras PR-420 y la PR-495 en el barrio Cerro Gordo, específicamente aledaño al Cafetín El Cañito. Continuará hasta la Hacienda Sueños Cumplidos, cuna del infame “Vampiro de Moca”.

Cuando lleguen a la Hacienda, el DJ Chino nuevamente entretendrá a las 11:00 a.m. antes de que la Parranda La Selecta, Pal Gozah y el Grupo Control animen al público. Los niños de hasta 10 años podrán perseguir al “lechoncito engrasao”. También, los participantes podrán competir en subir al “palo ensebao”, participar en un fangazo y disfrutar de las presentaciones de vehículos 4x4 durante el día.

PUBLICIDAD

“Habrá parrandas de máscaras, habrá grupos locales, habrá atracciones”, adelantó Barreto al prometer también “muchas sorpresas” además de la participación de artesanos y gastronomía local.

9 Fotos El evento se celebra por primera vez en 15 años.

El funcionario señaló, igualmente, que la balseada se traduciría en una inyección económica positiva para su ayuntamiento, pues inevitablemente se beneficiarán las gasolineras, panaderías y restaurantes locales e impulsará el turismo interno.

En declaraciones escritas, había indicado que el personal municipal se prepara para el fin de semana de actividades, pues la balseada es “una singular actividad que se realiza en el pueblo y que reúne a residentes de Moca y visitantes de otros pueblos. Una actividad donde la adrenalina es contagiosa y que resalta las tradiciones que nos caracterizan como pueblo”.

“Invito a la ciudadanía en general para que se den cita en Moca y disfruten de un fin de semana lleno de música y actividades en un ambiente familiar (y es) una excelente oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y apoyar al comercio local del pueblo”, exhortó en comunicado de prensa.

Para más información, puede comunicarse al 787-517-7630 y al 787-230-6894.