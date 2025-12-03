La apertura del primer hotel Spark by Hilton en el Caribe y América Latina se realizó ayer, martes, en Ponce, marcando un hito significativo en la expansión global de la marca de economía premium de Hilton. El Spark by Hilton Ponce, con 120 habitaciones, ofrece a los huéspedes “servicios esenciales confiables y una atención cálida y amable, todo a un precio accesible”, describe el comunicado de prensa.

La estructura, propiedad de Ponce Resorts Inc. y administrado por HI Development P.R.Corp., exhibe una arquitectura española moderna y un patio “que ofrece una atmósfera acogedora desde el momento en que llegan los huéspedes”, afirma el escrito.

“El lobby presenta opciones de asientos versátiles, desde mesas grupales hasta espacios de trabajo individuales, ofreciendo un ambiente cómodo para disfrutar del desayuno caliente de cortesía, conectarse con otros o mantenerse productivo durante el día. Las comodidades adicionales incluyen estacionamiento gratuito, una piscina al aire libre, un gimnasio y más de 150 metros cuadrados de espacio flexible para eventos, con capacidad para hasta 120 personas”, agrega.

El hotel está ubicado a cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional Mercedita, a la salida de la Autopista 52 que conecta a Ponce con San Juan. La localización de Spark by Hilton Ponce está cerca de atracciones culturales, el centro histórico y centros comerciales, lo que puede resultar atractivo para huéspedes “que desean explorar o para quienes necesitan un retiro tranquilo antes de continuar su viaje”.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a los huéspedes a Spark by Hilton Ponce, el primer Spark by Hilton en el Caribe y América Latina”, manifestó en la declaración escrita Maxime Verstraete, vicepresidente de gestión de marca, Caribe y América Latina, Hilton. “Este hito marca un capítulo emocionante en la expansión de las marcas de Hilton en la región, mientras continuamos satisfaciendo las necesidades cambiantes de los viajeros actuales al ofrecer más opciones en todo nuestro portafolio. La llegada de Spark by Hilton a Ponce introduce una experiencia hotelera fresca y accesible al destino, y contribuye a la economía local creando oportunidades de empleo y reforzando nuestro compromiso con el turismo en Puerto Rico”.

Alissa Kless, líder global de la marca, Spark by Hilton, también se expresó con relación a este proyecto. “La marca Spark by Hilton ha visto un impulso increíble desde su lanzamiento hace dos años, y ahora estamos emocionados de introducir nuestra hospitalidad característica al mercado del Caribe y Latinoamérica. Con más de 200 hoteles abiertos, Spark continúa expandiéndose a nuevas regiones, siempre con la misma aspiración, ofrecer a los huéspedes una experiencia consistente y de alta calidad a un valor excepcional y empoderar a nuestros miembros del equipo y propietarios para brillar en cada comunidad que servimos”.

Miguel Vega, presidente de HI development P.R. Corp., resaltó el impacto económico. “Los miembros de nuestro equipo están extremadamente emocionados con la apertura de nuestro Spark by Hilton, trayendo la marca de economía premium al mercado turístico de Ponce”, dijo. “El hotel añade diversidad a la región sur y confirma nuestro compromiso de más de 50 años contribuyendo al desarrollo turístico en la ciudad de Ponce y Puerto Rico”.

La marca Spark, que se distingue por “su diseño innovador, tarifas accesibles y comodidades centradas en el huésped”, ofrece un “sólido apoyo por parte de Hilton” y cuenta con “más de 200 hoteles abiertos y más de 190 hoteles en el portafolio global de desarrollo”.

Spark by Hilton Ponce se une al portafolio de más de 10 hoteles de Hilton actualmente en operación en Puerto Rico, fortaleciendo el compromiso de la compañía de duplicar su presencia en la isla en los próximos cuatro años. Hilton planea continuar expandiendo su portafolio de rápido crecimiento en el Caribe, donde recibe huéspedes en aproximadamente 50 hoteles y tiene 40 propiedades adicionales en desarrollo. En todo el Caribe y América Latina, Hilton recibe viajeros en aproximadamente 300 hoteles y resorts, con más de 160 propiedades en varias etapas de diseño y construcción.

Para más información o hacer reservaciones, accede a www.hilton.com