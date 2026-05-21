No importa si está en una tarima, detrás de una cámara, en la pantalla chica, o la pantalla grande, Ana Isabelle siempre está bien puesta pa’ poner a entretener y gozar con el público, ya sea a través de la música, el teatro, o hasta el cine.

Pero en la vida, no todo es trabajo, y a veces toca bajar revoluciones, ¿y pa’ donde la cantante y actriz boricua se va pa’ recargar energías?

Ana Isabelle compartió con Primera Hora los cinco “spots” para darle “reset” y seguir dejándolo todo en los escenarios.

Una escapadita a Culebra

Ana Isabelle reveló que, cuando necesita desconectarse por un buen rato, le encanta darse su escapadita a la isla municipio de Culebra. “Me encanta ir a la playa Flamenco, irme a Isla Culebrita, y tirarme en la playa”, compartió la cagüeña.

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Playa Flamenco, Culebra ( Isabel Ferré Sadurní )

Darse la vueltita por Playa Jobos

Continuando con la temática playera, la artista también reveló que otro “spot” pa’ disfrutar del señor Sol es la playa Jobos en Isabela. “Yo soy playera de corazón”, reiteró, a la vez que dijo que dicho lugar sirve para resguardarse, ya que cuenta con un apartamento en el área limítrofe.

Darse una margarita en Nacho Libre

Aunque dice que no es necesariamente de janguear, Ana Isabelle afirmó que, cuando el tiempo lo amerita, le gusta llegar a la cantina Nacho Libre, donde salda la cuenta con una buena margarita y un guacamole por el lado.

“Yo no soy mucho de jangueos intensos, a menos que sea ir a un buen concierto”, reiteró.

Consentirse en casa de Mami y Papi

Dicen por ahí que no hay nada como el hogar, y la cagüeña lo confirma, dado que su otro “spot” para desconectar un ratito es junto a su mamá y papá.

“Ahí es donde me siento consentida”, expresó la estrella de la serie española “Marbella”, asegurando que lo más que ama de este rincón es darse una copita de vino con sus seres queridos, acomodarse en una silla reclinable a ver series, y disfrutar de la comida que prepara su papá. “Me siento como la reina, y yo soy la bebé de la casa, y la bebé de la casa siempre va a ser consentida”, dijo Ana Isabelle, entre risas.

A dar puños y patás en el dojo

Otro espacio idóneo para soltar la tensión, y hasta reconectar con su pasado, es desde un dojo de karate. “Esto es algo que lo hago desde niña, es mi ‘hobby’ favorito”, reveló la boricua. “Irme a un dojo a dar puños y patás al saco, uno saca todo de allí, frustración, coraje, todo. ¡Yo salgo nueva, yo salgo divina!“, aseguró.

Esta reveló que este pasatiempo, incluso, se convirtió en inspiración para la película “Fight Back”, un proyecto que produce, coescribe y protagoniza que ya se encuentra en etapa de posproducción.

“De ahí, yo me voy a Nacho Libre, me doy una margarita, y ya yo llegó a casa de show”, indicó.